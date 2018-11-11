Segundo dia do Enem tem questões sobre mutação genética e carros flex

Karen martins, de 18 anos Crédito: Patrícia Scalzer

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 abordou questões sobre mutação genética, rastreamento de bagagem nos aviões e carros flex. Matemática e física foram as matérias mais difíceis para alguns candidatos.

Os estudantes tiveram cinco horas para resolver as questões de matemática e ciências da natureza, com exercícios de física, química e biologia. O segundo dia de provas também teve muitos gráficos. Para a estudante Hellen Godoy, 19 anos, as questões de física pesaram bastante. “Física estava mais difícil, matemática teve muitos gráficos, então, achei mais tranquilo”, contou a jovem que vai tentar uma vaga em Administração.

Estudante Carlos Victor, de 17 anos Crédito: Patrícia Scalzer

Para a estudante de Engenharia de Produção, Karen Martins, 18 anos, a prova estava mais difícil para os alunos da rede pública de educação, principalmente física. Karen fez o Enem este ano para tentar uma bolsa de 100% na faculdade onde estuda.

Ela diz que estudou a vida inteira em escola pública e fez um ano de cursinho particular, por isso, sabe a diferença de ensino. Ela conta que na rede pública muito do conteúdo cobrado no Enem não foi ensinado para os estudantes.

“Algumas matérias não foram vistas na escola pública, só na rede privada. Às vezes, o aluno de escola pública não passa por questões simples, que poderiam ser ensinadas na escola pública, mas infelizmente eles não ensinam e é o básico”, contou.

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Carlos Victor, 17 anos, vai tentar uma vaga no curso de Educação Física. Para ele, as questões de química

Adaína Lourenço, 28 anos Crédito: Patrícia Scalzer

foram as mais difíceis. O jovem conta que não conseguiu resolver todos os exercícios.

“Hoje estava mais difícil, não consegui resolver tudo. No final me desesperei um pouco, não estava conseguindo assimilar bem as questões”, disse.

Já a candidata Adaína Lourenço, 28, que sonha em cursar pedagogia, admitiu que precisou "chutar" algumas questões. "Eu sabia que não ia conseguir resolver, a prova toda estava difícil", lamentou.