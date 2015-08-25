Segundo dia de júri do caso Alexandre Martins começa com atraso de 45 minutos

O segundo dia de julgamento dos acusados de mando do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho começou com 45 minutos de atraso, nesta terça-feira (25). O coronel da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, estão no banco dos réus. Ao iniciar os trabalhos, o juiz que preside o tribunal do júri, Marcelo Soares Cunha, fez um pequena avaliação do primeiro dia de julgamento e voltou a fazer alertas quanto ao uso de aparelhos eletrônicos no Cineteatro da UVV, onde é realizado o julgamento.

O magistrado informou que duas pessoas precisaram ser retiradas do recinto, no dia anterior, por estar com celulares. Essas pessoas estão impedidas de retornarem ao local para acompanhar o julgamento. O juiz voltou a afirmar que uso de tablets, telefones, câmeras, gravadores ou microfone no julgamento está proibido.

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Advogada queria usar celular no júri

Marcelo Soares disse que uma advogada tentou entrar no julgamento portanto um celular, durante toda a tarde, no primeiro dia. Mesmo com o alerta dos seguranças, ela se negou a guardar o aparelho no carro. A advogada chegou a recorrer ao Tribunal de Justiça (TJ) para que uma exceção fosse concedida.

Em sua fala, o juiz que preside o júri disse que comunicou o caso à corregedoria e pediu respeito ao tribunal. Informou ainda que a medida de impedir a entrada com aparelhos eletrônicos é para segurança dos jurados e que não vai voltar atrás na decisão dele.

Acompanhamento militar

Enquanto durar o julgamento, um coronel da ativa da Polícia Militar vai acompanhar os trabalhos. A informação é do Coronel Laércio dos Reis Gomes, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM).