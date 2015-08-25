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JUSTIÇA

Segundo dia de júri do Caso Alexandre Martins começa com atraso de 45 minutos

Juiz que preside julgamento reforçou a proibição quanto ao uso de aparelhos eletrônicos e revela que afastou advogada do tribunal, pois a mesma insistia em entrar no local e usar um celular

Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 19:15

Publicado em 

25 ago 2015 às 19:15
O segundo dia de julgamento dos acusados de mando do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho começou com 45 minutos de atraso, nesta terça-feira (25). O coronel da Polícia Militar Walter Gomes Ferreira e o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, estão no banco dos réus. Ao iniciar os trabalhos, o juiz que preside o tribunal do júri, Marcelo Soares Cunha, fez um pequena avaliação do primeiro dia de julgamento e voltou a fazer alertas quanto ao uso de aparelhos eletrônicos no Cineteatro da UVV, onde é realizado o julgamento.
O magistrado informou que duas pessoas precisaram ser retiradas do recinto, no dia anterior, por estar com celulares. Essas pessoas estão impedidas de retornarem ao local para acompanhar o julgamento. O juiz voltou a afirmar que uso de tablets, telefones, câmeras, gravadores ou microfone no julgamento está proibido.
Segundo dia de júri do caso Alexandre Martins começa com atraso de 45 minutos
Advogada queria usar celular no júri
Marcelo Soares disse que uma advogada tentou entrar no julgamento portanto um celular, durante toda a tarde, no primeiro dia. Mesmo com o alerta dos seguranças, ela se negou a guardar o aparelho no carro. A advogada chegou a recorrer ao Tribunal de Justiça (TJ) para que uma exceção fosse concedida.
Em sua fala, o juiz que preside o júri disse que comunicou o caso à corregedoria e pediu respeito ao tribunal. Informou ainda que a medida de impedir a entrada com aparelhos eletrônicos é para segurança dos jurados e que não vai voltar atrás na decisão dele.
Acompanhamento militar
Enquanto durar o julgamento, um coronel da ativa da Polícia Militar vai acompanhar os trabalhos. A informação é do Coronel Laércio dos Reis Gomes, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM).
Ele explicou que a medida é necessária por estar sendo julgado um coronel da reserva, no caso, Walter Gomes Ferreira. Isso porque a condução de um coronel só pode ser feita por um militar de mesma patente, caso o juiz decida pela prisão de Ferreira, por exemplo.

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