Segundo dia de julgamento terá testemunhas da acusação e da defesa

O juiz Marcelo Soares Cunha deu início, às 9h44, aos trabalhos do 2º dia de julgamento do Caso Alexandre Martins. A expectativa é de que o delegado Danilo Bahiense, segunda testemunha do Ministério Público, seja ouvido pela manhã. Se o depoimento se concretizar, hoje mesmo o júri começa a ouvir as testemunhas de defesa. Não se sabe a ordem. O juiz é quem vai decidir.

Às 8h50, o réu Coronel Ferreira chegou ao local do júri, onde conversou com o também coronel Luis Sérgio Aurich. Aurich seria testemunha em favor dos réus, mas não conseguiu chegar a tempo para se apresentar na segunda-feira e foi descartado pelo juiz que preside o caso. Às 8h56, os jurados chegaram ao Cineteatro da UVV, em um carro da Justiça Comunitária.

Your browser does not support the audio element. Flash 02 - Vilmara Fernandes - Julgamento - 25-08-15

Às 9h04, o réu Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, chegou no Cineatro da UVV para o julgamento. O ex-policial civil afirmou que o dia de ontem (segunda-feira) foi bastante pesado.

O juiz Marcelo Soares Cunha informou que precisou retirar duas pessoas pelo uso de aparelho celular na sessão desta segunda-feira e uma advogada - também retirada pelo mesmo motivo - teria oferecido denúncia contra o juiz pela expulsão. Sobre isso, o magistrado disse: "aqui quem manda sou eu. Respeitem esse tribunal. A ordem para a não utilização de aparelhos eletrônicos está mantida e a segurança será ainda mais rígida".

As testemunhas estão hospedadas no mesmo hotel dos jurados, incomunicáveis. O nome do hotel não foi divulgado por questões de segurança. O delegado Danilo Bahiense, que é testemunha, chegou ao cineteatro no mesmo carro dos jurados. O juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos foi liberado nesta terça-feira, já que ele atuou como informante no dia anterior.

Testemunhas

Dentre os depoimentos das testemunhas de defesa, o mais aguardado é o de Franklin Cunha, advogado que foi contratado pelo pai do juiz para ser assistente da acusação e, logo no início do processo, abandonou o caso, redigindo uma carta, anexada ao processo, onde ele afirma, que o crime não era de mando, mas sim um latrocínio.