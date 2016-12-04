"Caminhos para combater o racismo no Brasil". Este foi o tema da prova de redação, na segunda chamada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), encerrada neste domingo (4). No Espírito Santo, mais de 20 mil candidatos estavam aptos a realizarem os testes no fim de semana. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na internet, pela página, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até esta quarta-feira (7).

Neste domingo também houve registro de atrasados para o Enem na Grande Vitória. No local de prova em uma faculdade de Goiabeiras, na Capital, uma jovem chegou com o portão prestes a fechar, mas conseguiu entrar. Já a pedagoga Sônia Silva, de 60 anos, chegou um minuto atrasada e não conseguiu entrar. Ela pretendia fazer psicologia.

Your browser does not support the audio element. Segunda chamada do Enem é realizada tranquilamente no Espírito Santo

“Eu senti mal-estar no ponto de ônibus. Eu sentei por um tempo e ele passou sem eu ver. Tentei chegar e acabou não dando, mas está tudo bem”, disse.

O nível de dificuldade e exigência das provas neste fim de semana ficou dentro do esperado pelo estudante Pedro Pitella, de 16 anos. Ele fez a prova como teste e espera se preparar melhor para o ano que vem. “O Enem é mais preparação para o cansaço da prova do que para as perguntas. Espero estar mais preparado no ano que vem para esta questão. Acho que de conteúdo estou tranquilo”, disse.