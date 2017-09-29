A Secretaria Estadual de Educação (Sedu) anunciou, nesta sexta-feira (29), mais 10 mil vagas em 15 novas unidades do programa Escola Viva. A partir de 2018, serão 32 escolas em tempo integral no rede pública estadual, com 20 mil vagas ao todo. Também foi divulgado o período de matrículas para o ano letivo de 2018, que começa no dia 16 de outubro.

Your browser does not support the audio element. Sedu anuncia mais 15 Escolas Vivas para 2018

Na Grande Vitória, serão inauguradas três unidades da Escola Viva em Cariacica, uma em Vila Velha, uma em Vitória e uma na Serra. As nove restantes ficarão nas cidades de Alegre, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Mimoso do Sul e São Gabriel da Palha.

Segundo o secretário estadual de Educação, Haroldo Correa Rocha, o Estado estabeleceu metas de abertura de novas Escolas Vivas até 2030. “Já temos um planejamento, ano a ano, para chegar a 2030 a 300 escolas na rede estadual e, com isso, nós vamos poder atender 100% da nossa juventude no Ensino Médio”, disse.

Em relação ao período de matrículas, entre os dias 16 de outubro e 10 de novembro, os estudantes que já estão na rede estadual vão poder solicitar rematrícula ou transferência de escola. Para quem ainda não é aluno de uma escola do Estado, a pré-matrícula vai acontecer entre os dias 20 de novembro e 21 de dezembro. Os pedidos serão feitos pela internet. O resultado será divulgado pela Sedu no dia 12 de dezembro. Depois disso, os estudantes terão até o dia 31 de janeiro para efetivar a matrícula.

O secretário faz um alerta para que os pais ou responsáveis não percam os prazos determinados pela Sedu. “Nós só podemos garantir as vagas para as famílias que fizerem nos prazos estabelecidos porque, uma vez terminado, o sistema processa e faz a garantia de vaga. Se perde o prazo, o risco da família é não ter a matrícula na escola que ela quer.”