Secretários de Saúde assumem pastas com menos dinheiro e desafio de melhorar atendimento

Os novos secretários de saúde dos quatro principais municípios da Grande Vitória assumem as pastas com o desafio de fazer mais com menos. Em época de receita menor, corte de gastos e aumento de pacientes que migraram do atendimento particular para o Sistema Único de Saúde (SUS), os novos secretários terão de melhorar ou manter a qualidade do atendimento com menos recursos.

Na Serra, a secretária de Saúde Andréia Passamani afirma que o principal desafio na área dela será melhorar o acolhimento do usuário no serviço básico de saúde, com marcação de consultas pelo telefone e implantação do prontuário eletrônico. Entre as prioridades, estão a entrega de uma nova UPA em Portal de Jacaraípe e a ampliação da oferta de atendimento odontológico.

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“Temos também a necessidade de ampliar a oferta de serviço odontológico, pois, nem todas as unidades de saúde têm cadeiras odontológicas. Já é um projeto de governo; toda unidade construída tem que ter serviço odontológico implantado”, citou.

A nova secretária de Saúde de Cariacica, Stefane Legran, afirma que um dos desafio na saúde será integrar as secretarias para economizar recursos. Stefane diz que investindo no esporte, por exemplo, economiza-se com saúde. Melhorar o acesso à atenção básica e saúde preventiva também são desafios que serão enfrentados pela secretária. Segundo ela, o combate à dengue já é uma prioridade do município.

“Essa é uma preocupação imediata, independente se é o primeiro dia de trabalho ou não. É uma ação que já iniciamos em Cariacica. Vamos trabalhar de forma preventiva para evitar uma epidemia neste período”, disse.

Em Vila Velha, o prefeito Max Filho destaca que os desafios na área da saúde serão contratar mais médicos, melhorar o atendimento e construir uma unidade de saúde na Região 3, que atende os bairros de Aribiri e Ataíde. A melhora no atendimento também será uma prioridade. “A prioridade vai ser aumentar o número de procedimentos realizados na rede de atenção à saúde e humanizar esse atendimento”, afirmou.

Capital: ampliação do agendamento online

Em Vitória, entre os desafios na área da saúde estão manter a qualidade no atendimento mesmo com um número maior de pacientes, ampliar o sistema de agendamento online de consultas e fortalecer os conselhos locais de saúde. Uma das prioridades, segundo a secretária interina de Saúde, Cátia Lisboa, é ampliar parcerias com as universidades para residências médicas nas unidades de saúde.