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Secretário quer reduzir homicídios e crimes contra patrimônio no ES

O futuro secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, destacou que sua equipe irá criar estratégias para atuar nestas duas vertentes

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 20:50

Publicado em 

13 nov 2018 às 20:50
Roberto Sá foi anunciado nesta terça-feira (13) como futuro secretário de Segurança Pública do ES Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
A redução das mortes violentas e o combate ao crime contra o patrimônio serão os principais desafios da Segurança Pública do Espírito Santo no próximo ano, segundo o futuro secretário de Segurança Pública Roberto Sá. Para isso, Sá destacou que sua equipe irá criar estratégias para atuar nestas duas vertentes.
Secretário quer reduzir homicídios e crimes contra patrimônio no ES
Roberto Sá, que é ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, explicou que no Espírito Santo, o índice de homicídios vem caindo, porém, os crimes contra o patrimônio vem ganhando destaque. Segundo ele, isso precisa ser combatido.
“Rio de Janeiro e Espírito Santo sempre tiveram taxas de mortes violentas elevadas e nos últimos anos tivemos políticas de sucesso que trouxeram uma tendência de diminuição. Por outro lado, observa-se também o aumento de crimes contra o patrimônio, roubo de veículos, comércio, roubos de rua, celular.”
> Roberto Sá promete política dura contra crime organizado
Para combater esse tipo de crime, Sá conta com a participação da população. Ele citou o exemplo do disque-denúncia do Rio de Janeiro, que ao longo dos últimos anos já ajudou a polícia a prender diversos criminosos.
“A sociedade que quer se ver livre da violência urbana precisa entender que a polícia tem suas limitações de recursos e legais. Uma boa informação trazida, uma boa denúncia, facilita muito. No Rio de Janeiro o disque-denúncia é uma ferramenta da sociedade para sua própria proteção. Aqui no Estado será estimulada a  participação no disque-denúncia para que a gente possa entregar o resultado como uma prestação de serviço”, disse.
O futuro secretário falou que ainda precisa fazer um diagnóstico mais profundo na segurança pública do Estado para saber quais ações e programas serão mantidos e o que pode ser aplicado futuramente. Para isso, Sá vai pedir informações para a Secretaria Estadual de Segurança Pública.
> Novo secretário de Segurança contra liberação de armas

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