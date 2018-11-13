Roberto Sá foi anunciado nesta terça-feira (13) como futuro secretário de Segurança Pública do ES Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

A redução das mortes violentas e o combate ao crime contra o patrimônio serão os principais desafios da Segurança Pública do Espírito Santo no próximo ano, segundo o futuro secretário de Segurança Pública Roberto Sá. Para isso, Sá destacou que sua equipe irá criar estratégias para atuar nestas duas vertentes.

Your browser does not support the audio element. Secretário quer reduzir homicídios e crimes contra patrimônio no ES

Roberto Sá, que é ex-secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, explicou que no Espírito Santo, o índice de homicídios vem caindo, porém, os crimes contra o patrimônio vem ganhando destaque. Segundo ele, isso precisa ser combatido.

“Rio de Janeiro e Espírito Santo sempre tiveram taxas de mortes violentas elevadas e nos últimos anos tivemos políticas de sucesso que trouxeram uma tendência de diminuição. Por outro lado, observa-se também o aumento de crimes contra o patrimônio, roubo de veículos, comércio, roubos de rua, celular.”

Para combater esse tipo de crime, Sá conta com a participação da população. Ele citou o exemplo do disque-denúncia do Rio de Janeiro, que ao longo dos últimos anos já ajudou a polícia a prender diversos criminosos.

“A sociedade que quer se ver livre da violência urbana precisa entender que a polícia tem suas limitações de recursos e legais. Uma boa informação trazida, uma boa denúncia, facilita muito. No Rio de Janeiro o disque-denúncia é uma ferramenta da sociedade para sua própria proteção. Aqui no Estado será estimulada a participação no disque-denúncia para que a gente possa entregar o resultado como uma prestação de serviço”, disse.