Secretário e coronel anunciam punição para mais de 700 militares

O governo do Estado e comando da Polícia Militar vão punir 703 PMs que descumpriram ordem superior e não estão indo para as ruas fazer o policiamento. Segundo o comandante, o coronel Nylton Rodrigues, todos são praças (cabos, soldados e sargentos) indiciados pelo crime de revolta, que prevê entre 8 e 20 anos de prisão.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, os PMs envolvidos também sofrerão outras punições. “De sábado (04) para frente serão cortados os pontos e não serão pagas as escalas especiais dos policiais”, afirmou.

O secretário afirmou que quando ocorre uma desobediência o PM passa a cometer uma transgressão grave e um grave crime militar. Os policiais também responderão ao inquérito interdisciplinar militar, que será repassado ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia à Justiça. “Essas pessoas vão pagar os custos operacionais da força-tarefa. Esse recado também está dado as mulheres, que não sairão isentas desses processos”, disse o titular.