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PUNIÇÃO

Secretário e coronel anunciam punição para mais de 700 militares

Segundo o comandante, coronel Nylton Rodrigues, todos são praças (cabos, soldados e sargentos) indiciados pelo crime de revolta, que prevê entre 8 e 20 anos de prisão.

Publicado em 10 de Fevereiro de 2017 às 13:52

Publicado em 

10 fev 2017 às 13:52
O governo do Estado e comando da Polícia Militar vão punir 703 PMs que descumpriram ordem superior e não estão indo para as ruas fazer o policiamento. Segundo o comandante, o coronel Nylton Rodrigues, todos são praças (cabos, soldados e sargentos) indiciados pelo crime de revolta, que prevê entre 8 e 20 anos de prisão.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, os PMs envolvidos também sofrerão outras punições. “De sábado (04) para frente serão cortados os pontos e não serão pagas as escalas especiais dos policiais”, afirmou. 
O secretário afirmou que quando ocorre uma desobediência o PM passa a cometer uma transgressão grave e um grave crime militar. Os policiais também responderão ao inquérito interdisciplinar militar, que será repassado ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia à Justiça. “Essas pessoas vão pagar os custos operacionais da força-tarefa. Esse recado também está dado as mulheres, que não sairão isentas desses processos”, disse o titular. 
As punições fazem parte das ações da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para "restabelecer a disciplina e hierarquia na Policia Militar", pontuou o secretário André Garcia. A secretaria já está identificando mulheres de PMs que estão bloqueando os batalhões para que elas respondam criminalmente.

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