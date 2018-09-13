Imóvel onde ficará a base da PM começa a ser reformado em outubro Crédito: Eduardo Dias

O morro da Piedade, em Vitória, ficou em evidência nos últimos meses, por causa dos frequentes casos de insegurança e os conflitos entre traficantes no local. Na pior época dos confrontos, mais de 100 moradores abandonaram suas casas e foram embora do bairro.

Your browser does not support the audio element. Secretário de segurança convoca moradores para voltarem à Piedade

Nesta quinta-feira (13), durante a apresentação do imóvel onde será instalada a base da Polícia Militar na comunidade, o secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, enviou uma mensagem direcionada aos moradores que foram embora do bairro. Na avaliação do secretário, os moradores podem se sentir seguros para voltar a morar na Piedade.

"Estou chamando as famílias que saíram da Piedade. Elas podem voltar, porque as nossas policias vão garantir a tranquilidade aqui na Piedade", disse o secretário Nylton Rodrigues.

A obra de construção da base da PM está prevista para começar no mês de outubro, e o secretário Nylton Rodrigues afirma que os policias vão começar utilizar o imóvel ainda neste ano. A casa escolhida pela PM fica na ladeira que dá acesso à parte mais alta do morro, e foi comprada de um antigo morador do bairro, por R$ 140 mil.

Imóvel onde ficará a base da PM começa a ser reformado em outubro Crédito: Eduardo Dias

O valor total da obra e o prazo de conclusão ainda não foram divulgados. No entanto, de acordo com o secretário Nylton Rodrigues, os policiais começarão a usar o DPM assim que a reforma da fachada do imóvel for concluída. As outras obras estruturais vão acontecer com partes do DPM já em funcionamento.

Representantes da Polícia Militar e os engenheiros responsáveis pelo projeto fizeram uma visita ao imóvel, nesta quinta-feira (13). Além de um mirante, utilizado para observação pelos policiais, a base fixa também terá um drone e uma central de videomonitoramento, de onde os policiais terão acesso às imagens das câmeras instaladas na Piedade e bairros vizinhos.

"Nós vamos ter o domínio visual de toda a região. Mais importante do que isso é a proximidade com a comunidade. Nós teremos policiais militares fixos trabalhando, os mesmos policiais militares sempre trabalhando aqui, para que a comunidade possa conhecer esses policias militares", explicou o secretário de segurança.

O comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que pelo menos 10 policiais vão atuar no DPM da Piedade, em regime de escala.