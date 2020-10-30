Secretário de Saúde do ES: Não há colapso na rede hospitalar privada

Mensagem que circula nas redes especula que hospitais da rede privada enfrentam um colapso com uma nova leva de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Secretário Nésio Fernandes desmente e explica motivo para o aumento do número de pacientes
Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:35
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