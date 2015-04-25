Secretário de Estado diz que fumaça de turfa não faz mal à saúde e é desafiado por médico

De uma simples irritação nos olhos até uma grave pneumonia. Isso é o que pode acontecer com pessoas que inalam frequentemente a fumaça proveniente do incêndio na área de turfa, próximo ao Morro do Mestre Álvaro, na Serra. O alerta é do médico alergista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imunopatologia no Espírito Santo, José Carlos Perini, após o Estado avaliar que não há riscos à saúde, uma vez que a fumaça não é tóxica. O especialista lançou um desafio às autoridades. Neste fim de semana, em entrevista coletiva, a respeito das ações desenvolvidas para combater o incêndio, o secretário Estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, afirmou que a fumaça da turfa não causa risco à saúde da população. “Ela não causa nenhum problema de saúde. É um material orgânico e a fumaça causa, no mínimo alergia, mas nenhum dano à saúde”, afirmou na sexta-feira (24).

Your browser does not support the audio element. Secretário de Estado diz que fumaça de turfa não faz mal à saúde e é desafiado por especialista

DesafioA opinião do secretário não é a mesma do especialista. Em entrevista ao programa CBN Vitória, Perini afirmou que a fumaça da turfa faz muito mal à saúde pois irrita os olhos, a garganta e o pulmão. De acordo com o médico, pessoas que já têm doenças respiratórias como asma, bronquite, sinusite e enfisema pulmonar são as mais prejudicadas, porque com a fumaça essas doenças vão se manifestar.O médico lançou um desafio ao secretário de Meio Ambiente para provar que a fumaça da turfa causa vários problemas à saúde da população. “Desafio o senhor secretário de Meio Ambiente a ficar lá naquela fumaça. Se ele conseguir ficar lá meia hora, sem tossir, nós admitimos que aquilo (fumaça) não faz mal”, desafiou em entrevista à CBN.

Ouça a entrevista do médico José Carlos Perini, cedida ao programa CBN Vitória

A demanda por atendimentos médicos, por causa de problemas respiratórios, nos postos de saúde dos bairros Pitanga, Jardim Limoeiro, Jardim Carapina, Carapina Grande e José de Anchieta aumentaram em 10% desde o início da queima da turfa, de acordo com a prefeitura. A administração municipal encomendou um estudo técnico para saber se os problemas respiratórios são originários da fumaça da turfa ou por causa do clima úmido do outono.Os bombeiros continuam com o trabalho de alagar toda área atingida pelo incêndio para minimizar os transtorno, porém, a informação do Corpo de Bombeiros é que não há previsão de quando a fumaça vai ser completamente eliminada.