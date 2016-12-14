Secretário acredita envolvimento de organização criminosa em protesto contra a PEC 55

O secretário de Estado de Defesa Social e Segurança Pública, André Garcia, acredita que organizações criminosas estejam atuando em protestos na Grande Vitória. Nesta terça-feira (13) diversas agências bancárias, lojas e veículos foram depredados durante ato contra a aprovação, pelo Senado, da PEC 55, que limita o teto dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.

Segundo Garcia, a presença de grupos articulados foi identificada pela inteligência da Polícia que acompanhou o protesto ao longo das avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha. “Identificadas essas pessoas, serão enquadradas na legislação e serão punidas, desde crime de dano até à organização criminosa. Se for constatado que havia um acerto prévio ou intenção de certo grupo em causar esses distúrbios à cidade, esse enquadramento será o mais rigoroso possível. Isso vai levar a processo e prisão”, comenta.

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O secretário frisou que o grupo age de maneira orquestrada durante os atos de vandalismo até o momento de dispersão, dificultando o trabalho da polícia. As câmeras de segurança dos prédios próximos aos locais que foram alvo de depredação serão usadas para elucidar o caso. “Há informações nesse sentido. Nós vamos fazer levantamentos apurar e investigar”, comenta.

Rastros de destruição

Na manhã desta quarta-feira (14), os rastros de destruição ainda estavam presentes nas fachadas dos prédios, pichadas pelo grupo, e nas vidraças estilhaçadas de bancos e comércios locais. As pedras usadas para destruir esses estabelecimentos estavam espalhadas pelas calçadas.

Quem foi às agências bancárias não gostou do que viu. “Isso foi uma baderna, não foi legal. Isso prejudica nós cidadãos de bem”, disse a aposentada, Ângela Soares, 66 anos. A enfermeira Vera Amaral, 48 anos, é a favor da causa, mas disse que os atos de vandalismo não justifica nenhuma luta. “Estragar o patrimônio que é de todos é errado. Quem paga a conta somos nós” comenta.