Secretaria busca local para instalar base militar no Morro da Piedade

Na manhã desta quinta-feira (14) o secretário Nylton Rodrigues verificou uma das casas que interessa ao Governo, no morro da Piedade, e também visitou o prédio da antiga unidade de saúde da Fonte Grande, que foi oferecido pela Prefeitura de Vitória. Crédito: Eduardo Dias

O secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, anunciou que uma base fixa da Polícia Militar será construída na região do Morro da Piedade, em Vitória. O local de instalação da base ainda não foi definido, mas os imóveis disponíveis estão sendo avaliados. Na manhã desta quinta-feira (14) o secretário Nylton Rodrigues chegou a visitar uma das casas que interessa ao projeto, no morro da Piedade, e também visitou o prédio da antiga unidade de saúde na Fonte Grande, que foi oferecido pela Prefeitura de Vitória.

A secretaria ainda não estipulou um prazo para a conclusão das obras e também não informou o valor disponível para o investimento. Nylton Rodrigues informou que se algum imóvel particular disponível for o escolhido pela Secretaria de Segurança, o imóvel será comprado e reformado para ficar em condições de uso para a PM.

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"A comunidade pode ficar tranquila, nós não vamos sair daqui enquanto essa unidade fixa não estiver pronta. Estamos permanentemente aqui. Instalando essa unidade fixa, nós teremos aproximadamente 30 policias miliares trabalhando em sistema de escala, 24 horas por dia na região", disse o secretário.

Além do secretário de Segurança, vários representantes da Polícia Militar também participaram das vistorias. O imóvel visitado na Piedade fica em frente a quadra de esportes do bairro - um local com grande fluxo de moradores.

O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, afirmou que, caso a Sesp decida usar as antigas instalações do posto de saúde da Fonte Grande, será feita um termo de cessão de uso para liberar o local.

A intenção de instalar uma base fixa da Polícia Militar na região da Piedade foi anunciada na última terça-feira, em meio aos graves problemas de segurança vividos pela comunidade local. Com os constantes confrontos entre traficantes, a população da região dos bairros Piedade, Fonte Grande e Morro do Moscoso têm convivido com trocas de tiros e assassinatos.