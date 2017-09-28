Comida estragada servida em presídios Crédito: Divilgação

Depois de fornecer alimentos estragados e impróprios para o consumo humano para mais de 10 mil detentos do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) abriu processo para apurar irregularidades praticadas pela empresa Cozisul Alimentação Coletiva Eireli. A empresa tinha 13 contratos de alimentação com a Secretaria de Justiça, que foram rescindidos no dia 15 de agosto.

Your browser does not support the audio element. Secont processa empresa que fornecia comida estragada em presídios

Após denúncias, a Secont encontrou indícios de que a empresa alterou o cardápio contratado pela Sejus, substituindo carne de qualidade por recorte suíno, por exemplo, que só pode ser utilizado na produção industrial. A empresa também serviu presunto estragado para os detentos e soro de leite no lugar de leite.

Diante das irregularidades encontradas na sindicância, o estado instaurou um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) contra a empresa. O prazo para a conclusão do processo é de 180 dias. Nesse período, a empresa deve apresentar a defesa.

Se condenada no final do processo, a Cozisul pode pagar multa de até 20% sobre o valor do faturamento, ter a pessoa jurídica extinta e ficar proibida de participar de licitação pública.

Nos últimos cinco anos a empresa forneceu alimentação para presídios de Vila Velha, Viana, Colatina, Linhares, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Eram cerca de 40 mil refeições por dia.

De acordo com o secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, apesar das irregularidades, não houve desabastecimento de comida para os detentos. “Em nenhum momento eles ficaram sem alimentação, em todos os casos que foram encontradas irregularidades a Sejus substituiu o alimento que tinha sido contratado”, disse.

Logo após a rescisão do contrato, a empresa que ficou em segundo lugar na licitação assumiu a gestão. “Todos esses contratos eram licitados e a Sejus contratou pelo mesmo preço a segunda colocada na licitação”, afirmou.

O relatório também revelou que internos foram contaminados por Doença Transmitida por Alimento (DTA) depois que ingeriram pão com presunto. A contaminação, segundo o relatório, foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica após análise em água e fezes de presos. A reportagem não conseguiu falar com representantes da Cozisul.

Presídios que eram atendidos