Depois de fornecer alimentos estragados e impróprios para o consumo humano para mais de 10 mil detentos do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) abriu processo para apurar irregularidades praticadas pela empresa Cozisul Alimentação Coletiva Eireli. A empresa tinha 13 contratos de alimentação com a Secretaria de Justiça, que foram rescindidos no dia 15 de agosto.
Secont processa empresa que fornecia comida estragada em presídios
Após denúncias, a Secont encontrou indícios de que a empresa alterou o cardápio contratado pela Sejus, substituindo carne de qualidade por recorte suíno, por exemplo, que só pode ser utilizado na produção industrial. A empresa também serviu presunto estragado para os detentos e soro de leite no lugar de leite.
Diante das irregularidades encontradas na sindicância, o estado instaurou um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) contra a empresa. O prazo para a conclusão do processo é de 180 dias. Nesse período, a empresa deve apresentar a defesa.
Se condenada no final do processo, a Cozisul pode pagar multa de até 20% sobre o valor do faturamento, ter a pessoa jurídica extinta e ficar proibida de participar de licitação pública.
Nos últimos cinco anos a empresa forneceu alimentação para presídios de Vila Velha, Viana, Colatina, Linhares, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Eram cerca de 40 mil refeições por dia.
De acordo com o secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, apesar das irregularidades, não houve desabastecimento de comida para os detentos. “Em nenhum momento eles ficaram sem alimentação, em todos os casos que foram encontradas irregularidades a Sejus substituiu o alimento que tinha sido contratado”, disse.
Logo após a rescisão do contrato, a empresa que ficou em segundo lugar na licitação assumiu a gestão. “Todos esses contratos eram licitados e a Sejus contratou pelo mesmo preço a segunda colocada na licitação”, afirmou.
O relatório também revelou que internos foram contaminados por Doença Transmitida por Alimento (DTA) depois que ingeriram pão com presunto. A contaminação, segundo o relatório, foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica após análise em água e fezes de presos. A reportagem não conseguiu falar com representantes da Cozisul.
Presídios que eram atendidos
Eram atendidas pela Cozisul unidades dos complexos de Xuri e Viana, de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, Centro de Triagem de Viana, Penitenciária de Segurança Máxima I, Penitenciária de Segurança Máxima II, Penitenciária Estadual de Vila Velha II, Penitenciária Estadual de Vila Velha III, Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, Penitenciária Estadual de Vila Velha V, Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, Centro de Detenção Provisória de Guarapari, Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, Penitenciária de Segurança Média de Colatina e Penitenciária Regional de Linhares.