Seca no Estado pode acarretar prejuízos até R$1,5 bilhões até o final do ano no setor agropecuário

O longo período de seca no Estado já acarretou um prejuízo de R$ 1,253 bilhões no setor agropecuário, tendo como base os preços médios anuais recebidos pelos produtores entre janeiro e setembro desse ano. Esses valores consideram 70% da produção, referentes às safras de 2014/2015 e as culturas temporárias com colheita ou previsão de colheita em 2015. Até o final do ano, o prejuízo pode chegar a R$ 1,5 bilhões.

A informação é do secretário estadual de Agricultura, Octaciano Neto, que afirmou que essa é a maior queda já registrada desde o início da série histórica, em 2004. "No ano passado tivemos uma produção agropecuária em quase R$ 8,5 bilhões. E este ano devemos fechar com R$ 7 bilhões ou pouco menos. Desde 2008/2009 a gente não tinha uma perda tão significativa como estamos tendo nesse ano e levando prejuízo para muitos produtores. É só imaginar que cada produtor do Espírito Santo vai receber a menos esse ano, em média, de 15 a 20%", disse.

A cafeicultura foi a mais afetada com o período de estiagem, contabilizando uma perda de R$ 824 milhões, ou seja, 65,76% da perda total do setor de agropecuária.

O impacto maior na agropecuária foi no Norte do Estado, que além da seca, enfrenta nesta semana a chegada da lama de rejeitos da barragem da Samarco, que rompeu na última quinta-feira, em Mariana, Minas Gerais, e afeta municípios banhados pelo Rio Doce. Mas, Octaciano Neto frisa que a situação não deve causar mais prejuízos para o setor. "Vai afetar muito a vida da população que vai ficar sem abastecimento de água, não sabemos ainda por quantos dias. Atrapalha a vida das indústrias que faz captação no rio. Mas, vai afetar pouco a agricultura, porque temos 300 mil hectares irrigáveis no Espírito Santo e parte pequena está na calha no Rio Doce, a maior parte está fora", disse.

Para minimizar os impactos ocasionados pela estiagem, o Governo do Estado trabalha com duas frentes: a construção de barragens e caixas secas; e o programa reflorestar com recuperação de 20 mil hectares em três anos e o programa de proteção de nascentes.

Das 64 barragens previstas para serem construídas ao longo de três anos, com investimento total de R$ 60 milhões, 32 já tiveram seus recursos liberados. O valor é de R$ 20 milhões, com previsão de entrega para dezembro do próximo ano, tendo potencial de abastecimento de até 360 mil pessoas por ano.