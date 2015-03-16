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Seca no ES impulsiona redução de 60% nos casos de dengue

Com chuva escassa e pouco acúmulo de água parada, o mosquito vetor da doença, Aedes aegypti, não prolifera seus ovos com tanta frequência. Incidência no estado segue na contramão do aumento de notificações no Sudeste do País

Publicado em 16 de Março de 2015 às 13:46

Publicado em 

16 mar 2015 às 13:46
Ao contrário do que acontece em São Paulo e em outros pontos do país, o número de casos de dengue reduziu drasticamente neste início de ano no Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em todo o território capixaba foram registrados 2.151 casos da doença entre 4 de janeiro e 7 de março. No mesmo período de 2014, foram 5.058 notificações. A redução é de 60% no número de casos. Um motivo para a queda é a grande estiagem de chuva que o Estado tem passado.
Seca no ES impulsiona redução de 60% nos casos de dengue
Segundo Roberto Laperriere, referência técnica do Programa Estadual de Combate à Dengue, o Estado se preparava para uma epidemia da doença. No entanto, questões climáticas amenizaram essa possibilidade, já que com pouca chuva e pouco acúmulo de água parada, o mosquito vetor da dengue, o Aedes Aegypti, não prolifera seus ovos na mesma frequência. Outra razão é o fato de boa parte da população ter adquirido alguns dos quatro tipos da doença e terem se tornado imunes aos subtipos do vírus.
“Os casos foram reduzidos em cerca de 60%. A gente acredita que isso aconteceu pela questão climática. Tivemos um período de seca muito prolongada no Estado este ano. Isso não contribuiu para o desenvolvimento do vetor e não contribui para a transmissão da dengue. A nossa população já foi exposta ao sorotipo 1, 2,3 e ao 4 há pouco tempo e com isso vai se reduzindo o número de doentes”, explicou.
Outra vítima de seca histórica, a cidade de São Paulo, no entanto, enfrenta aumento nos casos da doença. Neste período de 2015, no comparativo com 2014, há três vezes mais casos de dengue. A explicação pode estar nas reservas de água feitas em casa pela população, segundo Roberto Laperriere.
“A gente teve casos parecidos, como em São Paulo, onde a população teve que fazer reserva de água, aumentando a incidência dos casos. Nesses casos, a população deve ter muito cuidado com o armazenamento, é preciso lacrar bem estes tanques e tonéis”, contou.
Apesar da redução de 60% nos casos, os mais de 2 mil casos registrados preocupam e é preciso manter os cuidados. As principais orientações são limpar o quintal de casa, tirar água de vasos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo e cobrir tonéis e caixas d’água.
Em casos de sintomas como febre, dores de cabeça e dor no corpo, é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima para o diagnóstico e tratamento da dengue.

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