Ao contrário do que acontece em São Paulo e em outros pontos do país, o número de casos de dengue reduziu drasticamente neste início de ano no Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em todo o território capixaba foram registrados 2.151 casos da doença entre 4 de janeiro e 7 de março. No mesmo período de 2014, foram 5.058 notificações. A redução é de 60% no número de casos. Um motivo para a queda é a grande estiagem de chuva que o Estado tem passado.

Your browser does not support the audio element. Seca no ES impulsiona redução de 60% nos casos de dengue

Segundo Roberto Laperriere, referência técnica do Programa Estadual de Combate à Dengue, o Estado se preparava para uma epidemia da doença. No entanto, questões climáticas amenizaram essa possibilidade, já que com pouca chuva e pouco acúmulo de água parada, o mosquito vetor da dengue, o Aedes Aegypti, não prolifera seus ovos na mesma frequência. Outra razão é o fato de boa parte da população ter adquirido alguns dos quatro tipos da doença e terem se tornado imunes aos subtipos do vírus.

“Os casos foram reduzidos em cerca de 60%. A gente acredita que isso aconteceu pela questão climática. Tivemos um período de seca muito prolongada no Estado este ano. Isso não contribuiu para o desenvolvimento do vetor e não contribui para a transmissão da dengue. A nossa população já foi exposta ao sorotipo 1, 2,3 e ao 4 há pouco tempo e com isso vai se reduzindo o número de doentes”, explicou.

Outra vítima de seca histórica, a cidade de São Paulo, no entanto, enfrenta aumento nos casos da doença. Neste período de 2015, no comparativo com 2014, há três vezes mais casos de dengue. A explicação pode estar nas reservas de água feitas em casa pela população, segundo Roberto Laperriere.

“A gente teve casos parecidos, como em São Paulo, onde a população teve que fazer reserva de água, aumentando a incidência dos casos. Nesses casos, a população deve ter muito cuidado com o armazenamento, é preciso lacrar bem estes tanques e tonéis”, contou.

Apesar da redução de 60% nos casos, os mais de 2 mil casos registrados preocupam e é preciso manter os cuidados. As principais orientações são limpar o quintal de casa, tirar água de vasos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo e cobrir tonéis e caixas d’água.