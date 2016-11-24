Seca causa prejuízo de R$ 3,6 bi à cadeia produtiva agrícola no Estado

A Seca causou um prejuízo de R$ 3,6 bilhões no Agronegócio do Espírito Santo. O setor representa quase 30% de todas as riquezas produzidas no Estado. O secretário de Agricultura, Octaciano Neto, destaca que o prejuízo do campo reflete também na economia da cidade. "O prejuízo não é sentido somente pelo produtor rural, mas por todo um arranjo. Quem movimenta o comércio do interior do Espírito Santo, das lojas, dos bancos, por exemplo, é o produtor rural. Então o prejuízo é muito maior que apenas dentro da porteira", explicou.

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A seca foi mais intensa nos municípios do Norte e Noroeste do Estado. Mas todas as regiões registraram prejuízos. Só na fruticultura a perda foi de R$ 957 milhões. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de mamão do país e o maior exportador da fruta. Com a falta de água, a queda na produção foi de 56%, em comparação ao ano de 2014. E a produção do ano que vem também está comprometida, como explica o diretor da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Franco Fiorot.

"Tivemos uma área que seria plantada e não foi. Produtores que iriam investir 100 hectares, 150 e investiram metade disso porque não tem a segurança da irrigação, de que vão poder utilizar a água. Com certeza isso pode impactar ano que vem para a questão da oferta e procura", prevê.

Leite e café

Já na pecuária de leite serão 30 milhões de litros a menos produzidos em 2016 em comparação com 2014. Em Mucurici, mais de cinco mil animais morreram de sede e fome. Na cafeicultura, a situação é dramática entre os produtores de conilon. Lavouras inteiras foram perdidas. O Estado é o maior produtor de conilon do país e o prejuízo chega a R$ 2,2 bilhões.

Em São Gabriel da Palha fica a maior cooperativa de Cafeicultores de Conilon do Brasil, com quase cinco mil cooperados. Seu Toninho, presidente da Cooabriel, diz que o pequeno produtor acaba sendo o mais prejudicado, porque está se afogando em dívidas.

"O pequeno produtor geralmente vem rolando uma dívida do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) há muitos anos. Todo ano vai lá e paga. O banco libera o dinheiro novamente. Então, o pequeno produtor acostumou fazer esse tipo de dívida. Só que ele colhia e pagava. Mas, infelizmente, esse ano ele não tem como pagar porque o dinheiro dele é café. Se ele não tem café, como vai pagar?", argumentou.