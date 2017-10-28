Se não for aprovada, reforma da Previdência será um problema em 2019

Em mais uma forte defesa da reforma da Previdência, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou que se a proposta não for aprovada durante o governo Temer, o sistema de aposentadorias vai ser o primeiro problema a ser enfrentado por quem vencer as eleições em 2018.

O ministro abriu o 12° Encontro de Lideranças Empresariais, em Pedra Azul, na Região Serrana do Espírito Santo, com uma palestra sobre o cenário econômico do Brasil para empresários e políticos do Estado.

Meirelles defendeu a aprovação do projeto que tramitou na Comissão Especial da Previdência, sem abrir mais brechas.

O ministro alegou que se o Governo não conseguir esse apoio agora, a previdência social vai ser uma pedra no sapato do próximo presidente.

"Se não fizermos agora, isso vai ser o primeiro problema a ser enfrentado pelo governo que vai tomar posse em 2019. Estava conversando com um dos líderes de oposição um dia desses e falei: 'eu sei que você tem que fazer discurso contra a Previdência, mas eu vou te dizer. Reza pra aprovar a reforma da previdência porque se vocês ganharem a eleição, em 2019 vocês vão ter que resolver esse problema", disse.

O ministro da Fazenda afirmou que a expectativa do governo de se aprovar a reforma da previdência até o final do ano se mantém, mesmo com a dificuldade do presidente Michel Temer de reorganizar a base no Congresso após a rejeição de duas denúncias contra o peemedebista na Câmara. Na votação da segunda denúncia, o presidente teve apenas 251 votos favoráveis e para a reforma passar na Câmara ele precisa do apoio de pelo menos 308 deputados.

Meirelles, entretanto, destacou que o presidente Michel Temer tem um alto índice de aprovação de projetos no Congresso. "Várias reformas importantíssimas já foram. O teto de gastos. Na época as pessoas estavam céticas que fosse ser aprovada. A reforma trabalhista. A lei de governança das estatais, a nova taxa de juros a longo prazo, o registro nacional de duplicatas, que é muito importante para garantir o credito para pequenas e grandes empresas",