A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) anunciou que fará a transferência de 26 leitos de terapia intensiva neonatal do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha (Himaba). A expectativa é que a transferência de todos os leitos seja concluída até o fim desta semana.

Com essa iniciativa, o Himaba passará a contar com 51 leitos para recém-nascidos, sendo 30 de terapia intensiva e 21 de cuidados intermediários. Com essa transferência para um hospital que conta com maternidade, as mães vão poder ficar com seus bebês durante a internação.

Your browser does not support the audio element. Saúde transfere leitos neonatais do Dório Silva para o infantil de Vila Velha

O principal motivo para a mudança é a otimização do atendimento no Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha, de acordo com o secretário Estadual da Saúde, Ricardo de Oliveira. “Nós temos uma estrutura aqui no Himaba que é muito mais completa para atender as mães que demandam o serviço de parto. Por isso, os leitos estão sendo transferidos para cá”, disse.

Em relação a perda de leitos intensivos para atendimento neonatal no Hospital Dório Silva, Ricardo de Oliveira argumentou que o serviço é prestado para pacientes de todo o Estado e que a Serra ainda contará com leitos no Hospital Estadual Jayme Santos Neves.

“As mães da Serra têm um enorme atendimento no Jayme, com maternidade de alto risco. O que nós estamos fazendo aqui é uma melhoria de atendimento materno e infantil para todas as mães do Estado, inclusive as da Serra”, argumentou.