Saúde quita dívida de quase R$ 53 milhões com hospitais filantrópicos, particulares, cooperativas e outros

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) anunciou na tarde desta segunda-feira (22) que vai quitar nos próximos dias o restante da dívida herdada de 2014 com prestadores de serviço em saúde. Serão pagos hospitais filantrópicos, cooperativas médicas, compra de leitos em hospitais particulares, além de gastos com vigilância, limpeza e alimentação. A quantia, no valor de R$ 52.773.343,76, foi retirada da reserva de contingência do Estado.De acordo com o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, a Sesa já quitou com os prestadores de serviço nos últimos meses mais de R$ 115 milhões em dívidas herdadas da gestão passada. Agora, com o pagamento destes R$ 52 milhões ainda restará uma dívida de quase R$ 4 milhões, que serão pagos assim que os gastos forem editados e apurados. O dinheiro já está reservado.

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A maioria desta dívida é referente ao mês de dezembro, mas há cooperativas médicas que estão com dívidas de mais de oito meses, de acordo com o secretário. Apesar do atraso nos pagamentos, nenhum prestador de serviço deixou de atender os hospitais do Estado.

Ricardo de Oliveira destacou que este ano os pagamentos estão em dia e garantidos até o dia 31 de julho, data em que expiram os contratos da Saúde Pública. O secretário informou que estuda uma forma de resolver o financiamento da saúde até o final do ano.

“Herdar uma dívida enorme e ter uma receita estadual que está caindo por causa da situação econômica atual. Juntando essas duas coisas temos um ano muito desafiante em 2015 para solucionar o financiamento da saúde”, afirmou.

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