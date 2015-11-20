Saúde Pública intensifica ações contra zica vírus Grande Vitória

Na tarde desta quinta-feira (19), representantes da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), de Secretarias Municipais de Saúde e de entidades médicas se reuniram para debater sobre o zika vírus. Na reunião, ficou acordado a criação de grupos de trabalho que vão começar a atuar na próxima segunda-feira (23). A principal preocupação das autoridades é que o zika vírus cause microcefalia em bebês. No Nordeste do Brasil, foram identificados casos desse tipo nos quais as gestantes apresentaram sintomas da febre zika.

Os grupos de trabalho criados na reunião foram organizados em três frentes: vigilância, assistência e laboratório. Na frente de vigilância, os profissionais ficarão voltados para o estabelecimento de fluxos de atendimentos nas unidades de saúde e no registro de casos com o objetivo de combater o zika vírus.

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Já o grupo de assistência irá definir protocolos de atendimentos como a definição dos exames que devem ser realizados nos pacientes. Por fim, o grupo de laboratório vai trabalhar na coleta e no recebimento de amostras para testes e na busca de parcerias para que os exames sejam feitos no Espírito Santo. Hoje, o Estado realiza exames que detectam o zika vírus na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

Prevenção em gestantes

A gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, destacou que, como a febre zika não tem cura, a principal preocupação deve ser a prevenção, principalmente no caso das gestantes. Como o zika vírus é transmitido pelo mosquito aedes aegypti, Gilsa elencou ações para prevenir o contágio.

“A orientação é usar repelente, usar cortinado, afastar-se de lugares em que haja muitos mosquitos e usar roupas que cubram melhor o corpo para evitar ser picado”, destacou a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa. Além disso, Gilsa Rodrigues indicou que as mulheres devem reforçar o consumo de vitaminas do complexo B com a orientação de um ginecologista. Ela reforçou, também, a necessidade de combate ao mosquito transmissor do vírus.

Apesar de não haver casos de microcefalia registrados no Espírito Santo neste ano, já foram identificadas três pessoas com a febre zika no Estado. De acordo com Gilsa Rodrigues, nenhum dos pacientes é gestante. Ainda há 77 casos suspeitos da doença sendo investigados em território capixaba.