Saúde conta 44 mortes por febre amarela

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou mais uma morte causada por febre amarela no Espírito Santo. O caso é de uma pessoa que pode ter sido infectada em Marechal Floriano. Com isso, subiu para 44 o número de óbitos causados pela doença no Estado, de acordo com o boletim divulgado pela Sesa nesta sexta-feira (7).

A única nova morte confirmada pela Secretaria de Saúde é essa de Marechal. Além disso, há um novo caso de febre amarela confirmada na cidade de Vargem Alta, na Região Serra do Estado. No total, o Espírito Santo agora tem 148 confirmações de casos de febre amarela.

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Também há 274 quadros suspeitos sob investigação. De acordo com a Sesa, essas pessoas também podem ter contraído doenças como leptospirose, dengue, febre maculosa e outras enfermidades com sintomas semelhantes aos de febre amarela.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde também informa que 79% da população capixaba foi imunizada, de acordo com informações repassadas pelos municípios. Ao todo, 2.826.866 pessoas já foram vacinadas no Espírito Santo.