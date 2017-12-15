SUSTO

Sargento da PM sofre acidente de moto na avenida Maruípe, em Vitória

Sargento identificado como Edson Falcão perdeu o controle da moto próximo da Praça Eucalipto

Publicado em 15 de Dezembro de 2017 às 12:17

Eduardo Dias

Um acidente com um motociclista identificado como Edson Falcão, sargento da Polícia Militar, assustou as pessoas que passavam próximo da Praça Eucalipto, em Maruípe, no final da manhã desta sexta-feira (15).
De acordo com quem viu a cena, o policial perdeu o controle da moto quando saía da Avenida Marechal Campos para a Avenida Maruípe, indo em direção ao Centro de Vitória, e caiu próximo de um carro que estava estacionado.
Sargento da PM sofreu acidente de moto na manhã desta sexta-feira (15), em Maruípe Crédito: Eduardo Dias
O PM não sofreu lesões graves, mas ficou machucado nos braços e pernas. Os primeiros socorros foram prestados por pessoas que estavam na praça, logo depois chegaram viaturas da Guarda Municipal de Vitória e também da Polícia Militar. Depois de socorrido pela ambulância do Samu, o policial foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória.
A pistola do policial chegou a cair na rua, foi recolhida pelas pessoas e, depois, a arma e a munição foram entregues aos policiais militares que atenderam a ocorrência. O trânsito na região ficou lento por cerca de 30 minutos e voltou à normalidade após o sargento ser levado para o Hospital.

