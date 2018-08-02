Sarampo: 201 mil crianças precisam receber vacina no Espírito Santo

Pelo menos três estados brasileiros têm surtos confirmados de sarampo este ano Crédito: Arquivo | Agência Brasil

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e a poliomielite começa na próxima segunda-feira (6) e vai até o dia 31 de agosto. O Dia D de mobilização está previsto para 18 de agosto. A imunização é direcionada exclusivamente para as crianças de 1 ano até as menores de 5 anos. A Secretaria de Estado da Saúde afirmou que aproximadamente 200 mil crianças precisam tomar a vacina no Espírito Santo. Para atingir esse número, as doses estarão disponíveis em 539 salas de vacinas das unidades de saúde do Estado.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, todas as cidades já receberam as doses necessárias, mas a quantidade repassada para cada local não foi revelada. Os municípios terão autonomia para organizar como as vacinas estarão disponibilizadas. Em Vitória, por exemplo, crianças já estão recebendo a imunização nos centros municipais de educação infantil.

"É absolutamente importante que a população se mobilize. Não adianta só o Estado e os municípios se mobilizarem, as salas de vacina estarem abertas se a população não for lá. A população tem que levar os seus filhos aos pontos de vacinação a partir do dia 6", declarou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Sarampo - 201 mil crianças precisam receber vacina no Espirito Santo

SOMENTE PARA CRIANÇAS

Outro ponto destacado por Ricardo Oliveira é o fato da campanha em agosto ser exclusivamente voltada para vacinar as crianças menores de cinco anos de idade. As demais faixas etárias voltarão a ser imunizadas a partir de setembro.

As autoridades de saúde afirmam que nesta campanha as crianças devem ser levadas a uma unidade mesmo que já tenham sido vacinadas anteriormente. Também é necessário que os pais apresentem o cartão de vacina para que o histórico de vacinação da criança seja verificado. O último caso de sarampo registrado no Espírito Santo aconteceu em 1999. A vacinação é o único meio de prevenir a doença.

POSSÍVEL PUNIÇÃO