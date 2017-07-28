Benefícios como Fundo de Garantia e PIS podem ser sacados em agência da Caixa Econômica Crédito: Arquivo

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) somam mais de R$ 600 milhões no Estado, segundo a Caixa Econômica Federal. A retirada do dinheiro pode ser feita até esta segunda-feira (28). O valor injetado, de R$ 602 milhões, corresponde a 100% do montante previsto inicialmente.

Your browser does not support the audio element. Saques do FGTS somam mais de R$ 600 milhões no Espírito Santo

O Governo Federal anunciou a liberação do saque no final do ano passado com o objetivo de recompor a renda do trabalhador e reaquecer a economia. No Espírito Santo, cerca de 500 mil trabalhadores sacaram os recursos disponíveis nas contas inativas. Uma dessas pessoas é a auxiliar de limpeza Telma Silva.

Desempregada há dois anos, ela vai usar o dinheiro sacado para reformar a casa e pagar algumas contas. "Comprar as coisas para dentro de casa, consertos na casa, fazer algumas coisas. Não dá para fazer muito. Pra quem não está trabalhando, vai ajudar bastante", conta.

O presidente Michel Temer (PMDB) assinou um decreto prorrogando o prazo do saquE até o dia 31 de dezembro de 2018 para quem, comprovadamente, não conseguir comparecer pessoalmente antes do próximo dia 31. O Palácio do Planalto citou doentes graves e presos como exemplo de pessoas que poderão comprovar a impossibilidade. Mas para quem não faz parte desse grupo, o prazo é mesmo até esta segunda.

SERVIÇO

Todo trabalhador residente no Brasil ou no exterior que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31/12/2015 tem direito ao saque das contas inativas de FGTS. O saque de até R$ 1.500 pode ser feito no autoatendimento, somente com a senha do Cartão do Cidadão.