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Economia

Saques do FGTS somam mais de R$ 600 milhões no Espírito Santo

No Espírito Santo, cerca de 500 mil trabalhadores sacaram os recursos disponíveis nas contas inativas

Publicado em 28 de Julho de 2017 às 14:18

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 jul 2017 às 14:18
Benefícios como Fundo de Garantia e PIS podem ser sacados em agência da Caixa Econômica Crédito: Arquivo
Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) somam mais de R$ 600 milhões no Estado, segundo a Caixa Econômica Federal. A retirada do dinheiro pode ser feita até esta segunda-feira (28). O valor injetado, de R$ 602 milhões, corresponde a 100% do montante previsto inicialmente.
Saques do FGTS somam mais de R$ 600 milhões no Espírito Santo
O Governo Federal anunciou a liberação do saque no final do ano passado com o objetivo de recompor a renda do trabalhador e reaquecer a economia. No Espírito Santo, cerca de 500 mil trabalhadores sacaram os recursos disponíveis nas contas inativas. Uma dessas pessoas é a auxiliar de limpeza Telma Silva.
Desempregada há dois anos, ela vai usar o dinheiro sacado para reformar a casa e pagar algumas contas. "Comprar as coisas para dentro de casa, consertos na casa, fazer algumas coisas. Não dá para fazer muito. Pra quem não está trabalhando, vai ajudar bastante", conta.
O presidente Michel Temer (PMDB) assinou um decreto prorrogando o prazo do saquE até o dia 31 de dezembro de 2018 para quem, comprovadamente, não conseguir comparecer pessoalmente antes do próximo dia 31. O Palácio do Planalto citou doentes graves e presos como exemplo de pessoas que poderão comprovar a impossibilidade. Mas para quem não faz parte desse grupo, o prazo é mesmo até esta segunda.
SERVIÇO
Todo trabalhador residente no Brasil ou no exterior que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31/12/2015 tem direito ao saque das contas inativas de FGTS. O saque de até R$ 1.500 pode ser feito no autoatendimento, somente com a senha do Cartão do Cidadão.
Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Já para valores até R$ 3.000, devem ser feitos nas agências. O saldo das contas inativas pode ser visualizado no site da Caixa ou no aplicativo do FGTS.

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