Pessoas que saquearam produtos de lojas de móveis e eletrodomésticos em Vitória, durante a paralisação dos policiais militares, estão procurando a delegacia de Goiabeiras para devolver as mercadorias furtadas, de acordo com o titular da unidade, delegado Izaías Tadeu. “Saquear é um crime grave, com qualificadora, a pessoa pode pegar de dois a oito anos”, disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Saqueadores devolvem mercadorias furtadas durante a crise de segurança em Vitória

Entretanto, o delegado destaca que a pessoa que procura a polícia para devolver os objetos roubados tem a pena atenuada em até dois terços, podendo chegar a prestação de serviços à comunidade. “Quando o Judiciário vê que o autor se arrependeu e está colaborando com as investigações, o tratamento é totalmente diferente”, explicou.

Segundo o delegado, por meio das câmeras de videomonitoramento dos estabelecimentos, é possível identificar as pessoas que se aproveitaram da falta de policiamento para saquear as lojas. Por esse motivo, acredita ele, as pessoas estão devolvendo os produtos.

Nesta quinta-feira (9), dois moradores de Goiabeiras devolveram uma geladeira e um fogão. A delegacia de Goiabeiras funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. O delegado informou que as devoluções também podem ocorrer nas demais delegacias de bairro, na Grande Vitória.