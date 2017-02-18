São Torquato dedica enredo à sabedoria

A escola Independentes de São Torquato desfilou por 55 minutos e 33 segundos, na noite desta sexta-feira (17), primeiro dia dos desfiles das escolas de samba de Vitória. A agremiação de Vila Velha "passeou" pelo sambódromo com três carros alegóricos, 15 alas e 1,2 mil componentes. A vermelho e branco de Vila Velha dedicou o enredo deste ano, no primeiro desfile desta sexta, à sabedoria. "Na busca pela sabedoria meu caminho é independente” é o samba-enredo da escola.