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Desfile das Escolas de Samba

São Torquato dedica enredo à sabedoria

"Na busca pela sabedoria meu caminho é independente" é o samba-enredo da escola

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 21:56

Publicado em 

17 fev 2017 às 21:56
A escola Independentes de São Torquato desfilou por 55 minutos e 33 segundos, na noite desta sexta-feira (17), primeiro dia dos desfiles das escolas de samba de Vitória. A agremiação de Vila Velha "passeou" pelo sambódromo com três carros alegóricos, 15 alas e 1,2 mil componentes. A vermelho e branco de Vila Velha dedicou o enredo deste ano, no primeiro desfile desta sexta, à sabedoria. "Na busca pela sabedoria meu caminho é independente” é o samba-enredo da escola.
O evento começou um pouco depois das 21h. Dividido em duas noites de apresentações, nesta sexta as escolas do Grupo de Acesso animam o folião em arquibancadas e camarotes. Além da São Torquato desfilam Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros. 
FLASH NOITE 3

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