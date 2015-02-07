São Torquato: a história da África no sambódromo

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Debaixo de chuva, o grito de liberdade no enredo no segundo desfile do Grupo B Especial agitou o Sambão do Povo, quando a escola Independente de São Torquato entrou na avenida, sem atrasos às 23h40. A agremiação de Vila Velha levou ao público a história da África contada em 23 alas, quatro alegorias e 1.200 componentes, no final da noite desta sexta-feira (06). Inspirada na obra de Théodore Géricault, "A Jangada da Medusa", a comissão de frente, composta por 14 integrantes da Águia de Vila Velha, carregava a responsabilidade de falar sobre a liberdade conquistada pelas mãos dos negros.

Durante o desfile, a tinta que cobria cada um dos integrantes da comissão de frente foi desfeita por conta da chuva, o que revelou a verdadeira cor dos corpos dos integrantes. Antes de entrar na passarela do sambódromo, dois membros da escola seguravam uma faixa em homenagem ao presidente da escola de samba Unidos de Jucutuquara, Adilson Ribeiro, o Ditão, que faleceu nesta semana.