São Mateus encontra servidores aposentados em atividade na prefeitura

Levantamentos realizados pela equipe de governo da Prefeitura de São Mateus, no Norte do Estado, sobre a folha salarial dos servidores do município, apresentam fortes indícios de irregularidades. O pente-fino da prefeitura detectou mais de 20 servidores recebendo auxílio-saúde. Um caso chama a atenção. Um deles tem prazo para receber o benefício até o ano de 2051.