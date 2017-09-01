Levantamentos realizados pela equipe de governo da Prefeitura de São Mateus, no Norte do Estado, sobre a folha salarial dos servidores do município, apresentam fortes indícios de irregularidades. O pente-fino da prefeitura detectou mais de 20 servidores recebendo auxílio-saúde. Um caso chama a atenção. Um deles tem prazo para receber o benefício até o ano de 2051.
São Mateus encontra servidores aposentados em atividade na prefeitura
As surpresas não param por aí. Também foram identificados 274 servidores que se aposentaram, mas não se desligaram da prefeitura. O gasto com os salários deles ultrapassa os R$ 800 mil mensais, de acordo com o procurador geral da prefeitura, Thiago Bringer.
Com informações de Serli Santos, da TV Gazeta