Sambão do Povo: Moradores reclamam de infiltrações e sujeira

Moradores reclamam de estado de conservação do Sambão do Povo Crédito: Caíque Verli

Menos de cinco meses após o Carnaval, o Sambão do Povo, palco dos desfiles das escolas de samba em Vitória, se encontra em péssimo estado de conservação, segundo moradores da região.

Your browser does not support the audio element. Cinco meses após Carnaval, moradores reclamam de Sambão do Povo abandonado

Pichação e infiltrações na parte debaixo dos setores de arquibancadas de concreto fazem parte do cenário símbolo do Carnaval Capixaba. Há pouco mais de um mês, mais de 30 janelas foram furtadas do camarote do Sambão.

O funcionário público Hélio Pinheiro, que mora no bairro Mario Cypreste, conta que é constante a ação de criminosos no Sambão e no bairro.

"Está uma área abandonada pelas autoridades e está acontecendo muitos assaltos e roubos de carros", desabafa.

Uma moradora que não quis se identificar reclama também da sujeira na área das arquibancadas do Sambão."Devido aos moradores em situação de rua ficarem ali embaixo das arquibancadas, fazem os alimentos deles ali, então fica muito sujo. Dá sempre aquela aparência de sujo. Eles colocam fogo ali para fazer os alimentos e acaba ficando muito desorganizado"

Após o furto de dezenas de janelas, a Prefeitura de Vitória colocou mais um segurança particular no Sambão. Segundo o secretário municipal de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling, com o reforço da segurança, que atua 24h no Sambão, o espaço não teve mais ocorrência de furto."Com isso acontecendo, a gente rapidamente deslocou um segurança de um outro local nosso e reforçamos a segurança no Sambão. Depois disso, não tivemos mais problemas ali depois que colocamos o segurança especificamente naquele bloco"

Sobre os problemas de infraestrutura, o secretário diz que a Prefeitura deve fazer um trabalho de reparação mais próximo do carnaval.

"As reformas são sempre feitas todo ano, com as melhorias para que o Carnaval aconteça de maneira efetiva. A gente faz a reparação mais próximo do Carnaval", completa.

Moradores reclamam de estado de conservação do Sambão do Povo Crédito: Caíque Verli

A Polícia Militar, através do comando da 2ª Companhia do 1º Batalhão, garantiu por nota que tem intensificado as ações de policiamento na região.