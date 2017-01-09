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Samarco, Vale e BHP Billiton pedem prorrogação de 10 dias para depositarem R$ 1,2 bi

Prazo para pagamento do valor, em decorrência de impactos causados pelo rompimento de barragem de minério, venceria nesta segunda-feira

Publicado em 09 de Janeiro de 2017 às 19:55

Publicado em 

09 jan 2017 às 19:55
A Samarco e suas controladoras Vale e BHP Billiton pediram, pela segunda vez, a prorrogação do prazo para pagarem R$ 1,2 bilhão por conta de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. O valor foi estabelecido pela Justiça Federal de Minas Gerais, em novembro de 2016. O prazo para o depósito venceria nesta segunda-feira (9). As empresas pedem que a prorrogação seja de 10 dias.
A União e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais moveram uma ação civil pública contra as empresas, em novembro de 2015, pedindo a reparação dos danos ambientais causados pela lama de rejeitos de minério que se desprendeu da barragem de Fundão e afetou todo o Rio Doce e o mar, na região da foz, em Regência, no município de Linhares.
Samarco, vale e BHP Billiton pedem prorrogação de 10 dias para depositarem R$ 1,2 bi
Em novembro do ano passado, a Justiça Federal de Minas Gerais determinou o pagamento de R$ 1,2 bilhão para a reparação dos danos ambientais. A data limite original para o depósito era o dia 9 de dezembro de 2016. No entanto, na ocasião, as empresas pediram, pela primeira vez, a prorrogação do prazo. A Justiça acabou concedendo mais 30 dias para que o depósito fosse feito. O último dia para esse pagamento seria esta segunda-feira.
A Vale se manifestou por meio de nota. O comunicado da empresa diz que “em complemento aos fatos relevantes de 11 de novembro de 2016 e de 12 de dezembro de 2016, relacionados à decisão do juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte que determinou, entre outras medidas, o depósito de R$ 1,2 bilhão pela Samarco e suas sócias, a Vale informa que as partes estão em tratativas e apresentaram petição conjunta para prorrogação do prazo de prestação da garantia para o dia 19.01.2017”.
O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, é considerado o maior desastre ambiental da história brasileira. Além dos impactos ambientais, também causou danos socioeconômicos ao longo de todo o Rio Doce. Em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, 19 pessoas morreram com a enxurrada de lama de rejeitos de minério.

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