Samarco, vale e BHP Billiton pedem prorrogação de 10 dias para depositarem R$ 1,2 bi

A Samarco e suas controladoras Vale e BHP Billiton pediram, pela segunda vez, a prorrogação do prazo para pagarem R$ 1,2 bilhão por conta de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. O valor foi estabelecido pela Justiça Federal de Minas Gerais, em novembro de 2016. O prazo para o depósito venceria nesta segunda-feira (9). As empresas pedem que a prorrogação seja de 10 dias.

A União e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais moveram uma ação civil pública contra as empresas, em novembro de 2015, pedindo a reparação dos danos ambientais causados pela lama de rejeitos de minério que se desprendeu da barragem de Fundão e afetou todo o Rio Doce e o mar, na região da foz, em Regência, no município de Linhares.

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Em novembro do ano passado, a Justiça Federal de Minas Gerais determinou o pagamento de R$ 1,2 bilhão para a reparação dos danos ambientais. A data limite original para o depósito era o dia 9 de dezembro de 2016. No entanto, na ocasião, as empresas pediram, pela primeira vez, a prorrogação do prazo. A Justiça acabou concedendo mais 30 dias para que o depósito fosse feito. O último dia para esse pagamento seria esta segunda-feira.

A Vale se manifestou por meio de nota. O comunicado da empresa diz que “em complemento aos fatos relevantes de 11 de novembro de 2016 e de 12 de dezembro de 2016, relacionados à decisão do juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte que determinou, entre outras medidas, o depósito de R$ 1,2 bilhão pela Samarco e suas sócias, a Vale informa que as partes estão em tratativas e apresentaram petição conjunta para prorrogação do prazo de prestação da garantia para o dia 19.01.2017”.