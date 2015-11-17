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MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

Samarco terá de fornecer 42 litros de água por pessoa em cidades afetadas por lama

Fornecimento está previsto em termo de compromisso assinado entre ministérios públicos no Estado e a mineradora, sob pena de multa de R$ 1 milhão por dia

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 23:18

Publicado em 

16 nov 2015 às 23:18
A mineradora Samarco assinou um Termo de Compromisso Socioambiental com os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho do Espírito Santo. O documento estabelece uma série de compromissos que, se não forem cumpridos pela empresa, implicam em uma multa diária de R$ 1 milhão. Entre as cláusulas aceitas pela Samarco, está a obrigação de fornecer dois litros de água potável e outros 40 litros de água para uso geral, por habitante e diariamente, nas cidades afetadas pela onda lama.
As autoridades públicas destacaram que o documento tem uma importância muito grande porque obriga a mineradora a cumpri-lo sem possibilidade de contestação, já que representantes da própria empresa assinaram o termo voluntariamente. O promotor Hermes Zaneti Junior explicou a importância da assinatura do acordo e como será feita a aplicação da multa.
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“A partir do descumprimento, incide a multa diariamente para compelir ao cumprimento das obrigações que são essenciais para resguardar a vida das pessoas, a produção das provas, que serão necessárias para responsabilização integral pelo dano e, também, diminuir ao máximo o impacto ambiental e social desse desastre”, disse o promotor de Justiça.
Entre as exigências do Termo de Compromisso Socioambiental, estão a obrigação de realizar a coleta de amostras da fauna e das águas do mar e do Rio Doce atingidas pela lama dos rejeitos de minério. Essas amostras serão analisadas por dois laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Essas empresas vão verificar os danos causados ao meio ambiente para que, a partir do resultado, seja possível responsabilizar a mineradora. A Samarco também vai ter que garantir o abastecimento de água das cidades afetadas pela onda de lama proveniente do rompimento das barragens em Minas Gerais. Além disso, a empresa terá que realizar, imediatamente, o resgate da fauna aquática do rio doce.
MP de Minas: R$ 1 bilhão
Além do Termo de Compromisso Socioambiental assinado pela Samarco com as autoridades públicas capixabas, a mineradora também assinou um termo de compromisso preliminar com o Ministério Público de Minas Gerais para o pagamento de uma caução socioambiental no valor de R$ 1 bilhão. A primeira parcela, de R$ 500 milhões, deve ser paga dentro de 10 dias. Os R$ 500 milhões restante devem ser pago em até 30 dias. A própria Samarco irá gerir e aplicar esses recursos em ações socioambientais.
A lama com rejeitos de minério começou a chegar ao Espírito Santo nesta segunda-feira, na cidade de Baixo Guandu, o que causou a interrupção da captação de água no Rio Doce. Como medida alternativa, a água passou a ser captada no Rio Guandu para manter o fornecimento na cidade.

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