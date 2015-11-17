Samarco terá de fornecer 42 litros de água por pessoa em cidades afetadas por lama

A mineradora Samarco assinou um Termo de Compromisso Socioambiental com os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho do Espírito Santo. O documento estabelece uma série de compromissos que, se não forem cumpridos pela empresa, implicam em uma multa diária de R$ 1 milhão. Entre as cláusulas aceitas pela Samarco, está a obrigação de fornecer dois litros de água potável e outros 40 litros de água para uso geral, por habitante e diariamente, nas cidades afetadas pela onda lama.

As autoridades públicas destacaram que o documento tem uma importância muito grande porque obriga a mineradora a cumpri-lo sem possibilidade de contestação, já que representantes da própria empresa assinaram o termo voluntariamente. O promotor Hermes Zaneti Junior explicou a importância da assinatura do acordo e como será feita a aplicação da multa.

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“A partir do descumprimento, incide a multa diariamente para compelir ao cumprimento das obrigações que são essenciais para resguardar a vida das pessoas, a produção das provas, que serão necessárias para responsabilização integral pelo dano e, também, diminuir ao máximo o impacto ambiental e social desse desastre”, disse o promotor de Justiça.

Entre as exigências do Termo de Compromisso Socioambiental, estão a obrigação de realizar a coleta de amostras da fauna e das águas do mar e do Rio Doce atingidas pela lama dos rejeitos de minério. Essas amostras serão analisadas por dois laboratórios certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Essas empresas vão verificar os danos causados ao meio ambiente para que, a partir do resultado, seja possível responsabilizar a mineradora. A Samarco também vai ter que garantir o abastecimento de água das cidades afetadas pela onda de lama proveniente do rompimento das barragens em Minas Gerais. Além disso, a empresa terá que realizar, imediatamente, o resgate da fauna aquática do rio doce.

MP de Minas: R$ 1 bilhão

Além do Termo de Compromisso Socioambiental assinado pela Samarco com as autoridades públicas capixabas, a mineradora também assinou um termo de compromisso preliminar com o Ministério Público de Minas Gerais para o pagamento de uma caução socioambiental no valor de R$ 1 bilhão. A primeira parcela, de R$ 500 milhões, deve ser paga dentro de 10 dias. Os R$ 500 milhões restante devem ser pago em até 30 dias. A própria Samarco irá gerir e aplicar esses recursos em ações socioambientais.