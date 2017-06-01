Os trabalhadores da Samarco entraram pela terceira vez em um período de lay off nesta quinta-feira (1º), o que significa que os empregados vão ter seus contratos suspensos. De acordo com a empresa, aproximadamente 800 funcionários, em Minas Gerais e no Espírito Santo, terão suspensão contratual até o dia 31 de julho. O prazo do lay-off pode ser prorrogado por mais três meses.

O acordo prevê o pagamento de uma bolsa de R$ 1.600,00 feito pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e cursos de qualificação na área de atuação dos trabalhadores. Para manter o rendimento líquido dos funcionários, a Samarco irá complementar os pagamentos. A mineradora também vai manter benefícios, como plano de saúde e vale alimentação.

Your browser does not support the audio element. Samarco suspende contrato de cerca de 800 funcionários

Segundo o diretor do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, com a Samarco parada há mais de um ano e meio, o lay off foi a melhor saída encontrada pelos trabalhadores para manter os empregos. “Nós resolvemos negociar de novo um lay off porque, dentro do diálogo que o sindicato vem mantendo com a empresa sobre a importância de manter os postos de trabalho, esse foi o instrumento que se apresentou com a possibilidade de melhor resultado de avanço nesse sentido”, disse.

A Samarco ainda depende de dois processos de licenciamento para voltar a funcionar. Um deles, está em andamento na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad), para disposição de rejeitos na Cava de Alegria Sul.

O segundo processo é o que está emperrando a volta das operações. Para obter a Licença Operacional Corretiva (LOC), a mineradora precisa de uma declaração de conformidade de municípios mineiros. No entanto, para protocolar a LOC junto a Semad, a Samarco ainda depende do documento da prefeitura de Santa Bárbara em relação à estação de captação de água existente no município.