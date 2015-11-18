Samarco promete apresentar Plano de Comunicação Social nesta sexta

Em reunião da Comissão de Representação da Assembleia Legislativa, que contou com a presença de 12 deputados estaduais, o diretor comercial da Samarco, Roberto Carvalho, indicou que a mineradora vai apresentar um Plano de Comunicação nesta sexta-feira (20). A iniciativa é uma das exigências de uma ação cautelar protocolada pelo Estado após o rompimento de barragem da empresa em Minas Gerais. A Justiça Estadual decidiu que a Samarco tinha 10 dias para apresentar o plano. O prazo vence no próximo domingo (22).

O Plano de Comunicação que será apresentado pela mineradora é também uma exigência do Termo de Compromisso Socioambiental assinado pela Samarco com os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho do Espírito Santo. Essa obrigação tem como objetivo manter informadas as autoridades públicas e as populações afetadas pela lama de rejeito de minério sobre as circunstâncias e consequências do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, e sobre as ações tomadas pela mineradora.

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Na reunião, realizada na Assembleia Legislativa no final da tarde desta terça-feira (17), os deputados pediram vários esclarecimentos ao diretor Roberto Carvalho. As perguntas feitas pelos parlamentares serão oficializadas à empresa. Além disso, foi acertado que a Comissão de Representação irá receber um relatório diário da mineradora. Durante o encontro, foram abordados pontos como a situação das barragens de Santarém e de Germano.

Em coletiva no estado mineiro, a Samarco admitiu que há risco de rompimento das barragens, que ficam próximas a de Fundão, que se rompeu em Mariana, Minas Gerais. O diretor de operações e infraestrutura da Samarco, Kléber Terra, informou que as barragens de Santarém e de Germano estão com nível de segurança abaixo do que é considerado ideal.