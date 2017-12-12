Samarco Crédito: Marcelo Prest | GZ

A Samarco pode retomar a operação de duas usinas, uma no Espírito Santo e outra em Minas Gerais, no próximo ano. Caso a mineradora consiga obter a Licença de Operação Corretiva, a estimativa é que uma unidade concentradora, em Mariana (MG), e uma unidade de pelotização, em Anchieta (ES), possam voltar a funcionar no segundo semestre de 2018.

De acordo com o gerente geral de meio ambiente da Samarco, Márcio Perdigão, a empresa depende ainda da Licença de Operação da cava e da conclusão do Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de Germano, em Mariana e Ouro Preto (MG). A expectativa é que a obra seja concluída em junho do ano que vem.

Your browser does not support the audio element. Samarco pretende retomar 26% da capacidade de operação em duas usinas

A volta das duas usinas significaria a retomada de 26% da capacidade de operação da Samarco, segundo Márcio Perdigão. O gerente geral de meio ambiente da empresa explicou que o retorno de 100% do funcionamento da mineradora está dividido em três etapas. “Nos passos seguintes, nós implantaremos o sistema de tratamento dos rejeitos que nos permitirá, em um segundo momento, atingir 60% da capacidade e, em um terceiro momento, atingir 100% da capacidade.”

Ainda segundo Márcio Perdigão, a Samarco pretende dispor os rejeitos de minério, em Mariana (MG), em locais diferentes. “Dos 100% de rejeitos produzidos, 80% são areia e 20% são lama. Nós estamos propondo uma separação desses materiais. Colocando a areia em pilha e a lama em cava.”