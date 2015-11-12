Samarco não cumpre intimação do Iema e Estado entra na Justiça contra mineradora

O Governo do Espírito Santo entrou na Justiça com uma ação cautelar contra a Samarco, nesta quarta-feira, por conta do não cumprimento de itens estabelecidos em uma intimação feita nesta semana pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Na ação, a Procuradoria Geral do Estado pede que uma multa seja estabelecida caso a mineradora não obedeça às exigências. Além disso, a administração estadual também vai multar a Samarco pelo não cumprimento das determinações do Iema. O valor dessa multa ainda não foi estabelecido.

A ação cautelar proposta pela Procuradoria Geral do Estado pede que a mineradora cumpra, imediatamente, quatro pontos. Entre esses itens, está a elaboração e execução de um Plano de Comunicação. Segundo o procurador geral do Estado, Rodrigo Rabello, a mineradora não tem informado satisfatoriamente a população e os municípios sobre o que tem feito, e o que pretende fazer, para reduzir os danos causados pela onda de lama que deve chegar ao Estado no próximo fim de semana.

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“Nós sentimos uma dificuldade muito grande da população e dos municípios de terem acesso e contato com a empresa para saber o que a Samarco irá adotar de providência”, disse o procurador em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (11), no Palácio Anchieta.

Fornecimento de água

A Procuradoria Geral do Estado também pede à Justiça que a Samarco cumpra outros três itens imediatamente. Se a liminar for concedida, a mineradora deverá fazer a distribuição de água potável para consumo humano e animal, caso haja interrupção do fornecimento de água provocado pela chegada da onda de lama ao Espírito Santo. Municípios e população atingida pelos efeitos da lama na água do Rio Doce também deverão receber apoio da mineradora..

Peixes

Por fim, a ação cautelar solicita que a mineradora realize o resgate da fauna aquática por meio de equipe especializada e a soltura desses animais em locais onde já existam as espécies resgatadas.

Apesar desses pontos estarem na intimação do Iema, o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, explicou que a Samarco não protocolizou um plano de fornecimento de água potável para a população até hoje e também não apresentou Plano de Monitoramento da fauna e da flora com disponibilização de profissionais.