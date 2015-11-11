Samarco irá avaliar apenas em janeiro se terá condições de voltar a operar normalmente

Após os rompimentos das barragens de Fundão e de Santarém, no município de Mariana, em Minas Gerais, a mineradora Samarco ainda não tem definido qual o tamanho dos prejuízos e qual será o futuro da empresa. Com a produção paralisada, a mineradora já começou a conceder licenças remuneradas para seus funcionários nesta terça-feira (10). A partir do dia 4 de dezembro, todos os 5 mil trabalhadores, de Minas Gerais e Espírito Santo, entrarão em férias coletivas até o dia 4 de janeiro, quando a Samarco irá avaliar seu futuro.

Em entrevista coletiva por videoconferência na unidade da empresa em Anchieta, no sul do Espírito Santo, o diretor de Operações e Infraestrutura da Samarco, Kleber Terra, informou que será avaliado, dentro dos próximos 50 dias, se a mineradora terá condições de voltar a operar normalmente.

Your browser does not support the audio element. 54612 - Rafael Monteiro de Barros - Samarco ainda irá avaliar se terá condições de voltar a operar normalmente - CBNGAZ - 2.24s - 10-11-15~1.mp3

“Os contratos serão honrados até o fim de novembro. Depois, decretamos “força maior”. Portanto, os contratos ficam interrompidos, mas nosso diretor comercial e sua equipe estão conversando com todos esses clientes para buscar soluções de fornecimento alternativo. Nós precisamos dos próximos 50 dias para avaliar a situação da empresa”, disse o diretor.

Em relação às medidas de precaução contra acidentes como o ocorrido em Mariana, Kleber Terra informou que a empresa fazia diariamente, inclusive online, o monitoramento das represas. No entanto, ele não confirmou se o rompimento foi previsto pelos técnicos da mineradora e disse que ainda não foi possível identificar o que causou o desabamento.

“A gente precisa investigar uma série de questões envolvidas e, com calma, avaliar todas as variáveis. Há uma série de informações que têm que ser juntadas agora e é isso em que se está trabalhando com as autoridades públicas”, frisou.

Lama no Rio Doce

A Samarco informou que não tem prazo para as ações de recuperação das cidades afetadas pela lama de rejeitos que chega ao Espírito Santo. A empresa relatou que, a curto prazo, está disponibilizando 10 mil litros de água e acredita que seja o suficiente para os afetados. O prejuízo ainda não foi contabilizado. A mineradora não detalhou as ações que pretende tomar para auxiliar as cidades afetadas pela lama que avança sobre o Rio Doce.