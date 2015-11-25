Samarco deve criar site com informações sobre ações de redução de impactos da lama

A Samarco irá criar um site contendo informações atualizadas constantemente a respeito das ações tomadas pela empresa para diminuir os impactos causados na foz do Rio Doce pela lama de rejeitos de minério de sua barragem que se rompeu em Minas Gerais. A criação da página na Internet, que ainda não tem prazo para ser lançada, faz parte de acordo firmado entre a mineradora e representantes dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho em audiência pública na sede da Justiça Federal, em Vitória, na tarde desta terça-feira (24).

Durante a audiência, representantes de diversas entidades ambientais que participam das ações de minimização de danos na foz do Rio Doce e dos Ministérios Públicos se queixaram da dificuldade de juntar informações a respeito das ações de redução de impactos promovidas pela mineradora.

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Além da criação da página, os Ministérios Públicos e a mineradora acordaram que serão incluídas outras responsabilidades em um Termo de Compromisso Socioambiental assinado pelas partes na última semana. Essas exigências devem ser direcionadas mais para as ações de redução de danos na foz do Rio Doce. Os órgãos públicos ainda vão ouvir demandas de entidades ambientais para passar para a Samarco.

Impactos no mar

O juiz da 3ª Vara Federal Cível de Vitória, Rodrigo Reiff Botelho, que conduziu a audiência pública desta terça-feira, destaca que, além de ter que cumprir o Termo de Compromisso Socioambiental, a mineradora também deve adotar medidas para reduzir os impactos da lama no mar, de acordo com decisões proferidas pela magistrado. Rodrigo Reiff Botelho considera que a empresa deve planejar suas ações levando em consideração as piores projeções.

“Não se sabe, ainda, a composição desses rejeitos e a velocidade de diluição desse material no mar. Então, diante do desconhecido e da incerteza científica, a gente tem que trabalhar com o pior cenário possível. Será que essa mancha vai atingir outros Estados, Abrolhos, a Baía de Vitória. Não se sabe. Então, vamos trabalhar com o pior cenário possível”, disse o magistrado.