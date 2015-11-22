Samarco descarta possibilidade da lama atingir Parque Nacional Marinho de Abrolhos

Nem mesmo as barreiras instaladas pela Samarco foram capazes de impedir o inevitável: a lama de rejeito de minérios vinda de Mariana, Minas Gerais, onde uma das barragens da mineradora se rompeu, encontrou o mar de Regência, em Linhares, na Foz do Rio Doce.

Entretanto, a empresa garante que essas barreiras tiveram uma eficiência de 80%, conseguindo selar parte do material. É o que informou Alexandre de Andrade Souto, gerente geral de estratégia, gestão e informação da Samarco.

Your browser does not support the audio element. Samarco descarta possibilita da lama atingir Parque de Abrolhos

"Não selaram totalmente o material, especialmente porque o fundo do rio é irregular e a corrente pode movimentar a barreira. Essa parte que passou vamos avaliar qual é o impacto que ela causa. E, havendo impacto, vamos carateriza-lo, medir a intensidade e dar o tratamento como temos feito com o rio", disse.

Para realizar os trabalhos de análise, a empresa está fazendo imagens aéreas da região, além de simulações com a ajuda de um programa. Andrade Souto descartou a possibilidade da lama atingir o Parque de Abrolhos, reduto de reprodução das baleias Jubarte.

"Não temos expectativa de que essa lama vá longe e chegue no parque de Abrolhos", afirmou.

Ainda de acordo com ele, as últimas análises realizados na água que vem do Rio Doce, apontam para um nível de turbidez considerado baixo se comparado com os níveis de época de chuva. "Não é uma turbidez muito alta. Em épocas de cheia, onde o rio fica também com a coloração alterada, chega a níveis bem mais altos. Estamos, também, avaliando quimicamente a água. São feitas amostras antes, durante e depois da passagem dessa lama, e a gente não vê nenhum tipo de alteração", informou.