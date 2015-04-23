Samarco define oito ações para reduzir poluição até 2019

Terceira empresa a ser ouvida pelos deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto, na Assembleia Legislativa, a mineradora Samarco apresentou oito ações a serem adotadas pela empresa até 2019 com intuito de reduzir em 18,2% a emissão de poeira proveniente do minério. A próxima etapa da CPI do Pó Preto será visitar as empresas questionadas pelos parlamentares.Foram ouvidos pela CPI o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, o diretor de Operações e Infraestrutura, Kleber Terra, e o gerente geral de Meio Ambiente, Márcio Perdigão. A sessão durou cerca de três horas.De acordo com o presidente da empresa, Ricardo Vescovi, nos últimos anos a empresa investiu mais de R$ 354 milhões em equipamentos para reduzir a emissão da poeira popularmente chamada de pó preto pelos capixabas. Dentre as ações o presidente destacou o enclausuramento de torres de transferência, pavimentação das vias de tráfego da empresa, cinturão verde e implantação de wind fence no pátio de pelotas.No ano passado, com a implantação da 4ª Usina de Pelotização, novos investimentos foram feitos, de acordo com Vescovi. Destaque para os precipitadores eletrostáticos, implantação de wind fence no pátio de carvão, aquisição de um novo carregador de navios e o enclausuramento de transportadores de correia do porto.Empresa reconheceApesar das ações para minimizar os impactos ao meio ambiente, o presidente admitiu que a empresa contribui para a emissão de poeira nos municípios de Anchieta e Guarapari. Entretanto, Vescovi destacou que a qualidade do ar na região da empresa está dentro das normas estabelecidas pela legislação vigente.“Todas as atividades econômicas geram impactos. Alguns são positivos, como geração de emprego e renda e outros impactos podem ser negativos. Nosso trabalho é potencializar os impactos positivos e fazer com que os impactos negativos sejam minimizados dentro da disponibilidade da tecnologia”, afirmou à Rádio CBN.
Ações para até 2019Segundo Vescovi, apenas com a implantação da wind fence houve redução de 76% das emissões no pátio de estocagem. Para os próximos quatro anos, a empresa anunciou investimento de R$ 130 milhões em ações como o reforço dos sistemas de filtros de mangas, desenvolvimento e implantação de monitoramento automático de particulados e otimização dos precipitadores eletrostáticos. Algumas ações já começam a ser implantadas ainda este ano.Além da Samarco, a CPI do Pó Preto já ouviu as empresas Vale e ArcelorMittal. Mas para o presidente da CPI, deputado Rafael Favatto (PEN), o depoimento de representantes da Samarco foi o que mais convenceu até o momento. “A Samarco respondeu aos questionamentos de todos os deputados de forma convincente, com esclarecimentos e tirando as dúvidas pertinentes a cada questionamento. Isso demonstrou segurança e clareza”, disse.VisitasNo mês de maio, representantes da comissão vão visitar as empresas ouvidas na CPI para saber se o que foi dito nos depoimentos está sendo cumprido. A visita na ArcelorMittal será no dia 05, no dia 08 os membros da comissão visitam a Samarco. A data da visita à Vale não foi definida.