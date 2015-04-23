Samarco define oito ações para reduzir poluição até 2019

Terceira empresa a ser ouvida pelos deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto, na Assembleia Legislativa, a mineradora Samarco apresentou oito ações a serem adotadas pela empresa até 2019 com intuito de reduzir em 18,2% a emissão de poeira proveniente do minério. A próxima etapa da CPI do Pó Preto será visitar as empresas questionadas pelos parlamentares.Foram ouvidos pela CPI o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, o diretor de Operações e Infraestrutura, Kleber Terra, e o gerente geral de Meio Ambiente, Márcio Perdigão. A sessão durou cerca de três horas.De acordo com o presidente da empresa, Ricardo Vescovi, nos últimos anos a empresa investiu mais de R$ 354 milhões em equipamentos para reduzir a emissão da poeira popularmente chamada de pó preto pelos capixabas. Dentre as ações o presidente destacou o enclausuramento de torres de transferência, pavimentação das vias de tráfego da empresa, cinturão verde e implantação de wind fence no pátio de pelotas.No ano passado, com a implantação da 4ª Usina de Pelotização, novos investimentos foram feitos, de acordo com Vescovi. Destaque para os precipitadores eletrostáticos, implantação de wind fence no pátio de carvão, aquisição de um novo carregador de navios e o enclausuramento de transportadores de correia do porto.Empresa reconheceApesar das ações para minimizar os impactos ao meio ambiente, o presidente admitiu que a empresa contribui para a emissão de poeira nos municípios de Anchieta e Guarapari. Entretanto, Vescovi destacou que a qualidade do ar na região da empresa está dentro das normas estabelecidas pela legislação vigente.“Todas as atividades econômicas geram impactos. Alguns são positivos, como geração de emprego e renda e outros impactos podem ser negativos. Nosso trabalho é potencializar os impactos positivos e fazer com que os impactos negativos sejam minimizados dentro da disponibilidade da tecnologia”, afirmou à Rádio CBN.