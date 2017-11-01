Samarco aguarda licenças para voltar a operar

No próximo domingo (05), a tragédia do Rio Doce completará dois anos. O acidente na barragem de Fundão, em Mariana, que pertence a mineradora Samarco, foi responsável pelo despejo de milhões de litros de rejeitos de minério, gerando uma lama que varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e devastou o Rio Doce, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O acidente é considerado a maior tragédia ambiental da história do país.

Passados 2 anos, a reportagem da CBN Vitória foi novamente atrás de fatos, personagens e histórias que ajudam a entender os impactos desse acidente na vida de milhares de pessoas.

Na 3º e última reportagem desta série, vamos acompanhar os impactos econômicos causados pela tragédia. O repórter Kaíque Dias mostra a situação complicada pelo qual passa o município de Anchieta. Dependente da receita gerada pela Samarco, o município tem previsão de uma queda ainda menor na arrecadação com a paralisação das atividades da empresa. E fica a pergunta: a Samarco voltará a funcionar? Que condições a empresa precisa cumprir para poder retornar as suas atividades nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo?