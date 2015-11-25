Em audiência pública realizada na sede da Justiça Federal, em Vitória, na tarde desta terça-feira (24), representantes da Samarco admitiram que os rejeitos de minérios que se depositaram ao longo do leito do Rio Doce podem ser carregados para o Espírito Santo com a chegada de um período chuvoso. A declaração foi dada em audiência pública entre representantes da mineradora, dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho e de entidades ambientais.

De acordo com o gerente de Engenharia Ambiental da Samarco, Paulo Cezar de Siqueira, os níveis de turbidez identificados no Rio Doce foram diminuindo até a chegada do curso d'água à foz, no distrito de Regência, em Linhares. Segundo Paulo Cezar, parte da lama da barragem de Fundão se depositou ao longo do leito do rio.

Your browser does not support the audio element. 54800 - Rafael Monteiro de Barros - Samarco admite que mais lama pode chegar ao Espírito Santo com início de período chuvoso - CBNGAZ - 1.34s - 25-11-15.mp3

Ao ser perguntado pelo juiz federal Rodrigo Reiff Botelho, que conduzia a audiência pública, se a empresa estava fazendo o monitoramento desses resíduos, o gerente da Samarco confirmou que o trabalho está sendo feito e admitiu que a lama que ficou para trás ainda pode ser carregada pelo rio com a chegada de período chuvoso.

“O que, possivelmente, vai acontecer é que, na medida em que chuvas ocorrerem, esse material também será transportado, como os demais sedimentos dos afluentes que aportam no Rio Doce, além do acarreamento superficial de sólidos que vêm da própria calha do rio, juntando-se aos resíduos e se deslocando para a região marinha”, admitiu o gerente de Engenharia Ambiental da Samarco.