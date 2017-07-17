Salários lideram buscas no Portal da Transparência

Mais de 70% das buscas no Portal da Transparência do Governo do Estado são destinadas aos valores dos salários de servidores estaduais. Este levantamento é da Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont-ES). As buscas para saber como estão o andamento de obras do Estado não passam de 0,5% do total por procura de informações. O Portal da Transparência contém informações importantes sobre os gastos do governo, onde a população pode acompanhar custos e investimentos. Sites parecidos também são organizados pelas prefeituras.

Your browser does not support the audio element. Salários encabeçam buscas no Portal da Transparência

Em números absolutos, os capixabas – ou mesmo pessoas de fora do Estado – fizeram mais de 2,8 milhões buscas por informações quanto ao pagamento dos servidores, enquanto as buscas por investimentos e execuções de obras, por exemplo, mal passam de 21 mil procuras. O secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, alerta quanto à necessidade de um uso consciente da ferramenta, no sentido de fiscalizar e cobrar as instituições públicas.

“É uma característica do brasileiro, que está mais preocupado com o quanto o vizinho ganha, do que verificar se a escola que o filho estuda está prestando o serviço, se os valores investidos em saúde estão dentro da lei. Temos de convencer as pessoas a utilizar para que a gestão melhore”, diz.

Na lista das maiores buscas, obras ficam em oitavo lugar. Em primeiro lugar fica a busca por salários de servidores. Em segundo lugar estão os gastos de despesas do governo, em 6,4%; e compras consolidadas, em 3,2% dos casos.

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