Salão do imóvel tem 5 mil unidades à venda no Estado

O Salão do Imóvel começou nesta quinta-feira (26) com uma expectativa positiva do setor imobiliário capixaba. São cerca de cinco mil unidades disponíveis. No local do evento, havia interessados em comprar um imóvel tanto para morar quanto para investir na região da Grande Vitória.

O engenheiro civil Victor Ferreira Teixeira, de 33 anos, foi em busca de um apartamento de um ou dois quartos em Jardim Camburi e achou os preços razoáveis. A intenção dele é comprar o imóvel para alugar posteriormente. “A princípio, eu vim aqui para dar uma olhada nas opções disponíveis. Depois, eu vou ver com calma, selecionar uns quatro ou cinco e fazer uma visita para fechar o negócio”, disse.

O casal Gisele Delpupo Sampaio e Douglas Sampaio foi ao Salão do Imóvel para tentar encontrar uma casa. “É para moradia mesmo. Nós temos dois filhos e estamos procurando um imóvel que comporte duas crianças. O que a gente precisa é de uma casa de pelo menos três quartos e um quintal ou algo desse tipo para os filhos”, comentou Gisele.

Quem também quer um imóvel para morar é o engenheiro Weberte Ferreira Bastos, de 46 anos. Ele definiu o bairro Jardim Camburi, em Vitória, como a prioridade. “Há muita coisa boa aqui no salão, principalmente para quem vai investir. São várias opções na Grande Vitória, mas para mim, como estou voltado para comprar um imóvel para morar, fica um pouco mais restrito.”