"Saidinha" de Natal: 38 presos não retornaram aos presídios no ES

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv): de lá foram liberador 306 detentos e um total de 7 deles não retornaram após o fim do feriado Crédito: Assessoria de Comunicação | Danilo Bahiense

Um levantamento inicial da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) indica que pelo menos 38 presos que receberam o indulto de Natal, e garantiram a famosa "saidinha", não retornaram para as unidades penitenciárias no prazo determinado pela Justiça Estadual.

Your browser does not support the audio element. Saidinha de Natal 38 presos do ES não retornaram aos presídios após feriado

O fato já foi comunicado, inicialmente, ao Ciodes, à Polinter (Serviço de Polícia Interestadual) da Polícia Civil, ao Ministério Público do Estado (MPES), e ainda ao Juizado de Execução de cada município onde o detento está alocado. De acordo com a Sejus, a medida é necessária para garantir a segurança da população e para que os órgãos tenham informações em casos de ocorrências policiais.

Nessa situação, caberá aos juizados expedirem novos mandados de prisão para os detentos que não retornaram. Há situações, segundo a Sejus, em que os presos acabam se apresentando voluntariamente ao presídio e informando as suas justificativas. Eles são recebidos e os juízes são comunicados sobre os fatos. A expectativa é de que isto possa ocorrer até a próxima segunda-feira (30). Não há liberação de presos para o ferido do Ano Novo.

DADOS DA LIBERAÇÃO

No Espírito Santo, um total de 1.671 presos tiveram acesso ao benefício da saída temporária para o feriado do Natal. A maior parte dos benefícios foi registrada na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), onde 742 detentos foram liberados. É de lá também o maior número de evasões, uma vez que 31 deles não retornaram para a unidade.