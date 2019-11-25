Saiba quem são vítimas de acidente com mortos na BR 259 em João Neiva

Acidente envolvendo carro da prefeitura de Nova Venécia Crédito: Internauta

As quatro vítimas fatais do grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (25), na BR 259, em João Neiva, já foram identificadas: Valtemir Mendes, de 70 anos, a esposa dele, Maria Elizabeth de Souza Mendes, de 66 anos, Agnaldo Goltara, de 73, e José Tassinari, de 68 anos, viajavam com mais três pessoas para Vitória quando o acidente aconteceu.

Your browser does not support the audio element. Quem são as vítimas de acidente com mortos na BR 259 em João Neiva

Os corpos chegaram ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares por volta das 9h30. Após os procedimentos, foram liberados. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Venécia, ainda não há informações sobre velório e enterro das vítimas.

Outras três pessoas estavam no veículo no momento do acidente e ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Colatina e João Neiva. Antônio Marcos Lavanholle, que dirigia a van, sofreu uma fratura na perna e aguarda uma cirurgia no Hospital Silvio Avidos. Ele é servidor efetivo da prefeitura de Nova Venécia desde 2010.

Leontina Maria Dadalto de Aguiar, de 67 anos, e o marido dela, Jonas Pereira de Aguiar, de 70 anos, também ficaram feridos e estão em observação no mesmo hospital.

A van saiu de Nova Venécia com destino ao Hospital Evangélico, na Grande Vitória, com sete pessoas. Três pacientes estavam com procedimentos oftalmológicos agendados para esta segunda-feira (25).

O ACIDENTE

O grave acidente envolvendo uma van da prefeitura de Nova Venécia foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25), na BR 259, em João Neiva, na região Norte do estado. Quatro pessoas morreram na hora e outras três foram socorridas com vida para hospitais da região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e colidiu contra árvores. De acordo com a prefeitura, o veículo saiu de Nova Venécia com três pacientes, três acompanhantes e o motorista e seguiam para Vitória, onde os pacientes passariam por procedimentos médicos.