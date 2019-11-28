Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pelo sonho

Saiba quanto custa ver o Flamengo no Mundial de Clubes, lá no Catar

Classificação do Flamengo à competição faz rubro-negros no Estado aumentarem à procura por pacotes. Agentes de turismo dão dicas e indicam os preços

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 15:26

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 nov 2019 às 15:26
O Flamengo conquistou a Libertadores sobre o River Plate e se classificou ao Mundial de Clubes Crédito: Fernando Vergara/AP
A torcida do Flamengo só pensa naquilo: o Mundial de Clubes, no Catar. Mas quanto custa para se aventurar por Doha durante a competição? Essa é a pergunta que muitos rubro-negros capixabas se fazem neste momento. Afinal, é o sonho de acompanhar de perto o time na busca do bicampeonato.
Quanto custa viajar
Seja por conta própria ou contando com o auxílio de uma agência de viagens, o torcedor terá que investir um bom dinheiro para assistir aos dois jogos que o time terá de fazer para conquistar o mundo mais uma vez.
Sem cogitar perder a chance de ver o time no topo do planeta, o estudante Lucas Trivelin foi montando um pacote de viagem por conta própria e usou do programa de milhagem do cartão de crédito para economizar, ou melhor, não gastar tanto.
"Quando passamos pelo Grêmio na Libertadores já comprei as passagens para o Catar. Tinha um saldo de milhas e consegui os trechos de ida e volta sem a necessidade de pagar por elas. Isso barateou muito. Depois fiz reservas pelo ebooking (aplicativo de reservas) e comprei os ingressos no site da Fifa. Foi bem tranquilo. Ao todo devo ter investido cerca de R$ 5 mil. Não é barato, mas é bem menos do que se fosse para Lima acompanhar a final da Libertadores, por exemplo", salientou o estudante de Engenharia Mecânica de 22 anos.
TRANQUILIDADE
Mas para aqueles que dispensam a aventura e optam por mais segurança e tranquilidade, o mercado turístico oferece pacotes completos para o Mundial, com passagens, hospedagens, translado e até os ingressos dos jogos.
Nesse sentido, os valores variam de acordo com o tempo de permanência fora do país, mas os preços giram em torno dos R$ 14 mil por pessoa. Em uma simulação que inclui 13 diárias entre os dias 12 a 25 de dezembro, o torcedor teria de desembolsar um valor próximo a esse, explica a agente de viagens Patrícia Azevedo.
"Os pacotes que são ofertados incluem mais dias por conta da oferta e procura por passagens no período próximo ao Natal. Se o torcedor optar por viajar próximo ao dia 17, data da primeira semifinal, a proximidade com o período natalino é maior e fatalmente os valores dos bilhetes também serão mais caros. Um pacote de 6 diárias, por exemplo, sairá perto de R$ 28 mil. Com essa quantia, é possível duas pessoas irem e por um período maior", explicou a agente de viagens da CVC.
A consultora de viagens Carla Rattes, da Tia Penha Turismo, que também organiza pacotes para a competição, recomenda aqueles que dispuserem de mais tempo, escolherem um período mais prolongado no Catar.
"É um período muito intenso de viagens e quanto mais próximo do fim do ano, mais concorridas ficam as passagens aéreas. Mas também montamos pacotes para quem não pode ficar tanto tempo. O dólar alto é um complicador para quem está nessa situação, por isso recomendamos ficar um pouco a mais. A região é turística e oferece muitas possibilidades ao turista", explicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados