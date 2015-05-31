Saiba quais são as empresas recordistas de reclamações no ES

Oi, Dadalto, D&D e Eletrocity são as empresas com as piores reputações quando se fala em atendimento ao consumidor. As companhias tiveram em 2014 o maior número de processos abertos nos Procons Estadual e Municipais no Espírito Santo. Os dados são do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, divulgado pelo Procon Estadual. Ocupando há oito anos uma das primeiras posições nesse ranking, a Oi, em 2014, teve 1439 reclamações. No ano anterior foram 391 queixas. A Dadalto e a D&D permaneceram em segundo lugar, mas o número de queixas aumentou, foram 564 em 2014, contra 338 denúncias em 2013. A Eletrocity ficou com a terceira posição ao somar 436 processos. Igor Britto, diretor do Procon Estadual, afirma que não é surpresa uma empresa de telecomunicação aparecer e continuar como líder no número de reclamações. Sonora: "A gente tem percebido desde o ano passado que o serviço de telefonia do Brasil opera de uma forma bastante crítica. São várias as falhas que geram essas insatisfações, denúncias e reclamações dos consumidores. Houve uma agressividade muito grande das operadoras de telefonia vendendo linhas, novos serviços sem ter as condições mínimas de operarem. Estamos falando de falhas de qualidade dos sinais das operadores, problemas na oferta de internet, e também problemas contratuais, dificuldade de cancelar linhas e cobranças indevidas", disse.Já sobre as redes varejistas, Igor ressalta que a maior parte das reclamações é devido a dificuldade de recebimento de um produto adquirido, atrasos em entrega e dificuldade de solução dos problemas com esses produtos. Sonora 02: "Os comerciantes varejistas são responsáveis pela qualidade dos produtos que eles vendem, ainda que a gente esteja falando de defeito de fabricação. São milhares de pessoas que procuraram o Procon reclamando de lojas varejistas que atuam no Espírito Santo para solucionar esses tipos de problemas. Boa parte das reclamações foram resolvidas sem precisar abrir processos administrativos, mas sobrou uma grande quantidade de pessoas que não tiveram seus problemas solucionados", afirmou.O documento revela ainda as empresas que menos atendem as reclamações dos consumidores. E quando analisamos esses dados, percebemos que nem sempre as que mais têm reclamações, são as que menos resolvem. Nesta lista, ocupa o primeiro lugar do ranking a BV Financeira e Votorantim; seguida da GVT e Samsung. Na lista anterior, essas empresas ocupam a 13ª, 10ª e 14ª posições, respectivamente. Igor avalia que esse ranking revela se a empresa está ou não preparada para atender o seu cliente, realizando investimentos neste setor. Ao dividir a reclamações por área, temos em primeiro lugar Produtos, em segundo Assuntos Financeiros e em terceiro Serviços Essenciais. Nesse último, quase todas as empresas são da área de telecomunicações.O Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Espírito Santo é baseado em 17.110 reclamações administrativas registradas nos Procons Estadual e Municipais realizadas por pelo menos 120 mil consumidores, no período de janeiro a dezembro de 2014. Procurada a Oi, por meio de nota, informou que vem realizando maciços investimentos em tecnologia no Estado para expandir e melhorar os serviços prestados. E que "a companhia tem trabalhado em todos os seus canais de venda e atendimento com ênfase na satisfação de seus consumidores".O Grupo Dadalto, em nota, disse que "está providenciando, junto ao Procon, uma série de ações para minimizar esses problemas para que eles não se tornem reclamações”. Já a Eletrocity, por meio de nota, informa que "as reclamações correspondem a índices muito pequenos quando comparados ao volume de itens comercializados anualmente". A nota destaca que a empresa tem um percentual elevado de resolução dos problemas levantados.A GVT, também em nota, disse que "trabalha para atender às demandas no menor prazo possível. Para garantir a satisfação de clientes, a GVT mantém uma Vice-Presidência de Qualidade, que monitora esses problemas.A nota da Samsung, por sua vez, afirma ter "foco em rápida solução e se empenha para alcançar cada vez mais eficiência no atendimento".Procurado, o Grupo Votorantim não se manifestou até o fechamento dessa reportagem.Para acessar o Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas do Espírito Santo 2014 é só acessar o site www.procon.es.gov.br ou clicar no link abaixo.