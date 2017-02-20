Os carnês de cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), já estão chegando nas residências da Grande Vitória e alguns moradores podem conseguir a isenção da cobrança. Idosos, pensionista e moradores de ruas sem pavimentação podem conseguir até 100% de desconto.

Na Serra, os aposentados ou pensionistas que tenham renda bruta comprovada de até três salários mínimos mensais, que possua um único imóvel e nele resida, têm direito à isenção do imposto predial, desde que o valor venal do imóvel não exceda a R$ 95.857,16. As isenções deverão ser requeridas na Secretaria Municipal da Fazenda.

Your browser does not support the audio element. Saiba como requerer isenção de IPTU na Grande Vitória

Em Cariacica, os moradores de vias não pavimentadas têm direito à isenção do IPTU. O munícipe deve ter remuneração mensal de até três salários mínimos e estar em dia com os tributos municipais até o momento da solicitação. Aposentados e pensionistas também possuem direito à isenção total do IPTU e de 50% da taxa de coleta Lixo. A solicitação de isenção pode ser feita na Central Faça Fácil.

No município de Vila Velha têm direito a isenção do IPTU moradores de ruas sem pavimento; com imóveis no valor de até R$ 30 mil; além de aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves. O pedido deve ser feito na sede da Prefeitura.

Na Capital, têm direito a isenção imóveis edificados com valor venal até R$ 30 mil e imóveis não edificados (terrenos) com o valor venal até R$ 7 mil. Imóveis de Preservação Ambiental Permanente ou de Preservação História têm direito a Isenção total ou parcial de, no mínimo, 50% no valor do imposto. Idosos também têm direito a redução de 75% sobre o IPTU e Taxas. A solicitação deve ser feita na sede da Prefeitura de Vitória.