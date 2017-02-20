Os carnês de cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), já estão chegando nas residências da Grande Vitória e alguns moradores podem conseguir a isenção da cobrança. Idosos, pensionista e moradores de ruas sem pavimentação podem conseguir até 100% de desconto.
Na Serra, os aposentados ou pensionistas que tenham renda bruta comprovada de até três salários mínimos mensais, que possua um único imóvel e nele resida, têm direito à isenção do imposto predial, desde que o valor venal do imóvel não exceda a R$ 95.857,16. As isenções deverão ser requeridas na Secretaria Municipal da Fazenda.
Saiba como requerer isenção de IPTU na Grande Vitória
Em Cariacica, os moradores de vias não pavimentadas têm direito à isenção do IPTU. O munícipe deve ter remuneração mensal de até três salários mínimos e estar em dia com os tributos municipais até o momento da solicitação. Aposentados e pensionistas também possuem direito à isenção total do IPTU e de 50% da taxa de coleta Lixo. A solicitação de isenção pode ser feita na Central Faça Fácil.
No município de Vila Velha têm direito a isenção do IPTU moradores de ruas sem pavimento; com imóveis no valor de até R$ 30 mil; além de aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves. O pedido deve ser feito na sede da Prefeitura.
Na Capital, têm direito a isenção imóveis edificados com valor venal até R$ 30 mil e imóveis não edificados (terrenos) com o valor venal até R$ 7 mil. Imóveis de Preservação Ambiental Permanente ou de Preservação História têm direito a Isenção total ou parcial de, no mínimo, 50% no valor do imposto. Idosos também têm direito a redução de 75% sobre o IPTU e Taxas. A solicitação deve ser feita na sede da Prefeitura de Vitória.
Os pedidos de descontos ou isenção devem ser feitos anualmente, antes do vencimento da primeira parcela do IPTU.