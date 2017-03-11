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BUSCA PELO FGTS

Sábado não registra tumulto na procura pelo saldo inativo do FGTS na Grande Vitória

Houve movimentação maior em Campo Grande, em Cariacica, no início da manhã de sábado

Publicado em 11 de Março de 2017 às 13:45

Publicado em 

11 mar 2017 às 13:45
O sábado foi de agências da Caixa Econômica Federal abertas para quem quis retirar valores em contas inativas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceu em janeiro ou fevereiro. Trinta e quatro unidades estavam com as portas abertas e o atendimento foi tranquilo e sem tumulto na Grande Vitória.
Em Carapina, na Serra, um fila que saía da agência se formou no início da manhã, mas por volta de 11 horas o atendimento era tranquilo e com poucas pessoas em pé dentro da agência. Em Campo Grande, uma das duas unidades abertas em Cariacica, a procura foi um pouco maior, segundo relatos de ouvintes da CBN. Uma fila chegou a virar o quarteirão.
A porteira Maria da Penha Martins, de 43 anos, foi até a agência de Itapoã, em Vila Velha, para ter certeza se tinha o dinheiro na conta e achou um atendimento tranquilo. “Já tenho destino certo para o dinheiro. Vou depositar na poupança”, explicou.
Sábado não registra tumulto na procura pelo saldo inativo do FGTS na Grande Vitória
O vigilante José Antônio Ferreira, 50 anos, também já sabe o que vai fazer com os valores que recuperou da conta inativa do FGTS. “Vai ser para renovar a carteira de habilitação de carro e tirar a de moto. Dinheiro sempre ajuda, vai sobrar um pouquinho”, disse.
Atendimento
As agências ficaram abertas de 9 às 15 horas, com atendimento exclusivo para a retirada do FGTS. Em outras datas deve acontecer a mesma movimentação, segundo a Caixa, exceto no mês de abril.
Valores de até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento. Quem tem até R$ 3 mil nas contas inativas consegue retirar o dinheiro com a utilização do Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Já para valores acima de R$ 3 mil, é necessário atendimento dentro das agências. (Com colaboração de Siumara Gonçalves)

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