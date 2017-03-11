O sábado foi de agências da Caixa Econômica Federal abertas para quem quis retirar valores em contas inativas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceu em janeiro ou fevereiro. Trinta e quatro unidades estavam com as portas abertas e o atendimento foi tranquilo e sem tumulto na Grande Vitória.

Em Carapina, na Serra, um fila que saía da agência se formou no início da manhã, mas por volta de 11 horas o atendimento era tranquilo e com poucas pessoas em pé dentro da agência. Em Campo Grande, uma das duas unidades abertas em Cariacica, a procura foi um pouco maior, segundo relatos de ouvintes da CBN. Uma fila chegou a virar o quarteirão.

A porteira Maria da Penha Martins, de 43 anos, foi até a agência de Itapoã, em Vila Velha, para ter certeza se tinha o dinheiro na conta e achou um atendimento tranquilo. “Já tenho destino certo para o dinheiro. Vou depositar na poupança”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Sábado não registra tumulto na procura pelo saldo inativo do FGTS na Grande Vitória

O vigilante José Antônio Ferreira, 50 anos, também já sabe o que vai fazer com os valores que recuperou da conta inativa do FGTS. “Vai ser para renovar a carteira de habilitação de carro e tirar a de moto. Dinheiro sempre ajuda, vai sobrar um pouquinho”, disse.

Atendimento

As agências ficaram abertas de 9 às 15 horas, com atendimento exclusivo para a retirada do FGTS. Em outras datas deve acontecer a mesma movimentação, segundo a Caixa, exceto no mês de abril.